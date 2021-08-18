同住超豪別墅！香港團建「大灣區」　黃貫中被排斥？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》雖然開播初期發生唔少黑仔事，包括大陸歌手霍尊因醜聞而退出，不過之後都冇影響收視！喺最新一集中，各位「哥哥」都會同住一棟別墅，呢棟別墅大得誇張，有戶外草坪，可以打籃球、攀石、曬太陽等。別墅底層設有公共活動空間、遊戲娛樂區，廚房、餐廳一應俱全。臥室區分為兩棟，每間房都有單獨的洗手間，裝修設計簡約型格，睇到人都想住埋一份！

而選擇次序都由年紀最大嘅開始先，黃貫中同台灣歌手林志炫先選擇，兩人被謝天華笑言似睇樓，黃貫中就揀入住其中一間4人房，之後「古惑仔」陳小春、謝天華及林曉峰都選擇同一間，張智霖同梁漢文就揀隔籬房同住，被主持胡海泉笑係「大灣區」，而另一香港歌手歐陽靖（MC Jin）見到陳小春嗰間仲有一個位，就揀咗同佢哋一齊瞓，身為「細佬」嘅佢仲話：「有咩清潔呀交畀我！」而言承旭就問梁漢文有冇鼻鼾，得悉冇就話：「那我跟你一起，好不好！」結果只有黃貫中1個歌手遠離「大灣區」，唔通被排斥？當返到房休息時，有家室嘅人都打畀老婆，包括張智霖喺床上講電話，而黃貫中就匿入廁所講，非常避忌！