30億男友又「偷食」傳分手　周揚青戀愛騷造假？

內地網紅周揚青同身家32億人民幣（約38.5億港元）富二代羅昊上內地真人騷《女兒們的戀愛》放閃，本身諗住高調晒恩愛嘅佢，點知男友完全唔配合，喺鏡頭前未有如願營造拍拖幸福樣，反而又Cool又見外，場面尷尬。不過最近有台灣媒體爆料，指周揚青錄製一集酬勞約100萬元人民幣（約120萬港元），而羅昊都袋60萬元人民幣（約72萬港元），兩人成季加埋可袋近約2,515萬港元，唔怪得咁都要上節目「獻醜」！

羅昊早前被內地媒體拍到同女子出入酒店房，當時大家已經嘩聲四起，叫周揚青快啲分手，點知早大前日（15日）羅昊再次被網友偶遇佢同周揚青以外嘅女子單獨Dating，二人一同現身商場，又有網友自爆喺周揚青開Live時留言「我裂開了」，即被對方Block咗Account，因為呢句說話係羅昊喺節目中指係自己口頭禪，種種迹象都似係令人聯想兩人感情有異。

而節目開播前幾日，就有網友爆料周揚青喺節目拍攝時已同羅昊分手，仲同新嘅男嘉賓開始約會，爆料者更稱周揚青同羅昊「交往10天就來參加這節目了」，不過因為錄製和播出時間有落差，因此羅昊早前爆出同女子開房時，兩人仲係錄製節目，只係配合節目「做戲」。而雖然過千萬酬勞相當可觀，但身為富二代執行總裁嘅羅昊同周揚青，家族財產都係百億起跳，對佢哋嚟講只係零頭，加上周揚青喺感情上果決堅定，因此有傳佢決定怒斬「短命情」。