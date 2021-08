首部華人擔正的漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)即將於下月初全球上映。憑漫威超英角色「雷神」上位的澳洲男星基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)昨日於社交網上載影片的宣傳片,並留言力撐:「尚氣,歡迎來到MCU(漫威電影宇宙)!好期待睇。將會成為史詩式電影!9月3日上映。」

而飾演「尚氣」的加拿大華裔男星劉思慕(Simu Liu)即放比卡超gif圖搞笑回應。影片日前舉行首映後,首輪影評公開。一眾觀眾於社交平台留言狂讚,其中有觀眾留言形容《尚》是最佳MCU(漫威電影宇宙)起源電影,亦是MCU電影中最出色的動作。更大讚Simu是他心目中MCU之中最喜歡的演員,並暗示他會在片中開腔唱K。另有觀眾大讚影片是東西方元素結合,成功將香港電影式功夫加入MCU之中。