疑私自簽新公司　朴有天被爆花68萬夜蒲要事務所找數

曾捲性侵醜聞的韓團JYJ前成員朴有天，前年7月因涉毒被判緩刑2年，曾表示會退出演藝界的他於緩刑期間已推出寫真集及舉行見面會吸金，今年更復出拍獨立電影《獻給邪惡》，不過今日他被爆與所屬的韓國Re:Cieto事務所發生合約糾紛，事務所指朴有天私自與另一日本事務所簽約，聲言會向他採取法律行動。

近日有日本傳媒指朴有天在復出後兩年間都未能從事務所收到酬勞，更因此出現經濟問題，而現時已離開事務所，獨自進行活動，而朴有天日前在日本官方粉絲網發文，透露自己被背叛：「我雖然一直很相信身邊的人，也相信他們支持我，但他們得到了自己想要的東西之後就拋棄我了。」又宣布即將舉行日本粉絲見面會。

Re:Cieto事務所今日於官方社交網發聲明，指事務所老闆是從JYJ時期就與朴有天合作的經理人，去年1月與朴有天簽約，而公司在與他簽約後沒有收益，老闆甚至為了經營公司而借貸。最近他們得知朴有天私自與日本的演藝公司簽約，正準備採取法律行動，但朴有天卻於本月14日發文提出解約及宣布舉行見面會，Re:Cieto事務所指日本報道的內容失實，嚴重損害公司和老闆的聲譽。

事務所又大爆朴有天一直用公司的信用卡支付娛樂場所的費用和生活費，而他本人逾1,300萬港元的債務問題亦要事務所幫忙解決，但他仍用公司的信用卡給當時的同居女友買手袋，曾用數千萬韓圜來玩遊戲，又指他曾在娛樂場所「白飲白食」逾68萬港元，最後要事務所幫他支付，而即使朴有天問題多多，他們仍有正常地向對方發放酬勞，對於他違約深受被背叛。