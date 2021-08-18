學友神預言！濕身揮別集體回憶　帶你玩全球最靚景過山車

喺公主同城堡未進駐之前，海洋公園可以話係來港必去嘅主題公園，亦係唔少人嘅童年回憶。可惜海洋公園近年因為種種原因而負債纍纍，更要啟動重生方案救亡。而新方案下將會終止海豚表演，連唔少機動遊戲都要「退休」，主播嘉琪喺今集《跟琪流行》帶你一齊重溫呢啲集體回憶，同服務大家多年嘅機動遊戲告別！

「榮休」嘅機動遊戲包括「極速之旅」跳樓機、「滑浪飛船」以及「越礦飛車」，3個都極具標誌性，陪住無數港人一齊成長。當中「極速之旅」跳樓機同「越礦飛車」已經投入服務近20年，而「越礦飛車」更非常巴閉，曾經一度被譽為擁有全球最靚景觀嘅過山車！「滑浪飛船」歷史更加悠久，自1984年投入服務至今已經運作咗37年，可惜上述嘅機動遊戲喺8月31日之後就只能成為回憶。

「歌神」張學友有首名曲叫做《分手總要在雨天》，當中一句歌詞「總要在雨天 人便掛念從前 是你的一切告別在雨天」，真係可以話係神預言喇！事關嘉琪一心入園同機動遊戲告別，就撞正風雲變色狂風暴雨搞到成身濕晒，到底最後佢可唔可以成功玩晒3個即將消失嘅機動遊戲呢？一齊睇今集《跟琪流行》搵答案啦！