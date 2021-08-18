【簡潔生活學】儲印花　值得嗎？

上次分享過衝動消費下容易購買不必要物品而造成浪費，至於另一種最容易造成浪費的消費行為，就是「儲印花換禮品」。

最常見用於超級市場、百貨公司或便利店等，大部分都以煮食工具或是卡通精品作招來，就算之前奧運熱播，也有電視台推出儲電子印花換領限量非賣品，雖然非常吸引，不過很容易換領了一些實際上不太需要的物品。

假如你都曾經加入儲印花熱，可能會發現印花需要儲很久才能夠換到心儀禮物，又或者當儲夠印花時，心儀禮品已經換完。細心計一計，為儲印花所花費的金額，（部分除指定印花數量還要加錢換購），分分鐘遠比物品實際價錢還要高呢！

作為一個家庭主婦，消費當然要精明，更加希望能夠用累積印花換到實用禮品，但假若得物無所用，還要找空間存放，這些「雞助」物品其實浪費時間、空間及金錢。

我個人就喜歡一些實際做法，例如買飯糰，買五個送一個；又或者飲品，買二送一，始終也是回饋肚子，請朋友或同事食也不錯。

很多人辛辛苦苦儲了印花換取禮品，但最後發現並不合用，可以怎辦？我會建議放在社交媒體看看有沒有朋友需要，又或送給朋友。為了有效地使用印花，我有一個咭片盒專門放印花和印花咭，定期檢查到期日，若到期前儲夠印花機會甚微，我便會立即轉送給朋友，免得過期，有時候也會跟朋友互相交換所需店舖印花，加快達成各自目標，兩全其美。

其實相對於儲印花，儲積分或現金回贈也是一種較理想的消費模式，尤其超級市場和信用卡，可以當現金用，再不用把一堆沒用的禮品帶回家。

——————

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：Kitty123168