SeaXplorer 105　破冰闖極地盡顯霸氣

適用於極地探險的「SeaXplorer 105」，擁有PC7級的雙向破冰能力，可在冰層中破冰前行。（互聯網）

世界這麼大，許多未知的領域仍有待人類探索，尤其是覆蓋地球約7成面積的海洋。當然，要成為一位懂得享受人生的探險家，除了要天下任我行的豪氣，還需要有先進的硬件——遊艇作為後盾。由Damen Yachting開發的SeaXplorer系列，旨在實現船主的探險夢，繼之前推出「ANAWA」與「LA DATCHA」後，今年再下一城，帶來系列中的最大型號「SeaXplorer 105」，展現極地探險的可能性。

性能卓越 具雙向破冰能力

船長105米的「SeaXplorer 105」，由Damen Yachting建造，Azure Yacht Design負責外部設計，符合國際海事組織《極地規則》中的B類船舶要求。深色的船身，看似一艘有型的軍艦，船體結構強度達到PC7的極地冰級，兼且具備雙向破冰能力，可以在冰層之中破冰前行，就算是前往挪威最北界的斯瓦爾巴群島（Svalbard）、南極洲等最具挑戰性的地區，也綽綽有餘。

性能方面，它採用柴電混合動力推進系統，有兩台3,500kW的冰級電動推進器，並以4台2,140 ekW的發電機組發電，最高航速可達16節；若以12節的巡航速度前進，可航行8,000海里，足夠遠征極地。另外，它備有專用燃料室，可存放燃油及Jet A-1飛機燃料，在不加油的情況下，航行40天也沒有問題。

設施豪華 猶如海上娛樂城

除了滿足船主四處探險的欲望外，「SeaXplorer 105」的娛樂設施亦值得一讚，稱之為海上娛樂城也不為過。首先，船首設有面積達123平方米的觀景室，可欣賞270度的海上景觀，並附設酒吧及多媒體中心。其次是位於主甲板的水療中心，面積達300平方米，內有健身房、桑拿房、按摩浴池、按摩室、美容院，以及一個長8米的室內游泳池。此外，船上有一個可以容納200人開Party的大型戶外甲板，客人可以在甲板上打網球、打籃球、睇電影等。

順帶一帶，這艘可容納24位客人的豪華遊艇，設有雙直升機甲板，可以存放兩架雙引擎直升機於帶有液壓升降系統的密閉機庫內，以應對惡劣天氣的需要。船上亦設有車庫，可以存放5艘13米長的追逐艇或附屬艇，亦可用於放置其他水上玩具，滿足不同客人的需求。

規格表

船長：105米

船寬：17米

吃水：5米

總噸位：6,500噸

引擎：2 × 3,500 kW Ice Class azimuthing thrusters driven by electrical motors

巡航速度：12節

最高航速：16節