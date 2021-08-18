保錡桃色風波纏身︱Dee投信任票：佢問心無愧！

男團MIRROR人氣王姜濤與隊友Alton及ERROR成員Dee，到尖沙咀出席飲品活動，吸引數百粉絲企爆兩層商場到場支持，他們未出場前粉絲已狂叫名應援，到出場時更叫到拆天，途人路過搭扶手電梯都要舉機狂拍。期間三子與粉絲玩遊戲，姜濤與女粉絲合體擺心心，全場尖叫，但「姜糖」就不敵Dee的粉絲「雯雯」，尖叫分貝最高！受訪時Dee笑言粉絲平時練開獅吼功，Alton踢爆Dee隔住口罩都一齊叫，姜濤就表示：「唔希望粉絲叫太多，因為佢哋好早就過嚟，有啲凌晨4點就嚟，要好好休息。」Dee又笑姜濤擺心心時出盡腰力，講到姜濤當時有點尷尬，他解釋：「冇諗過出道3年派心派到依家，所以都有啲怕醜，但都開心粉絲同我一齊做。」

而講到姜濤將與隊友Jer拍戲，他坦言為了拍戲接少了工作，問到少了收入可肉赤？他表示：「都OK、都夠。」Alton即幫手解圍笑言：「佢生活重點唔係錢，最重要係靚仔有型。」Dee又大爆姜濤昨晚終於學識踩單車，姜濤笑言：「因為套戲我要踩單車，尋晚終於學識，22年都冇踩過單車，又冇朋友同我一齊踩。（有冇人教你踩？）本身叫朋友教，但踩踩吓自己都識。（遲啲會唔會約女仔踩單車？）未車得人住，之前《調教你MIRROR》大家去咗梅窩踩單車，不過嗰陣未識，希望下次一齊玩。」角色方面他表示未能透露，但今個星期會開工，之前已與毛舜筠一起排戲，大讚對方好人。講到有傳劇本以經理人花姐為藍本，講述毛舜筠飾演經理人，姜濤就是其兒子，對此他表示：「唔完全關事，好多都係原創嘅內容，唔可以劇透住。」

而提到MIRROR威到登上美國《紐約時報》，姜濤表示：「好開心，可以畀亞洲以外嘅人知道，係開心事。」Dee就大呻：「冇ERROR份唔開心囉，我哋都為香港人帶嚟好多歡樂，可能我哋去到冰島、伊朗先有份。」至於講到姜濤上載Anson Lo的醜照，他笑言對方冇嬲：「如果嬲都唔會Repost我哋嘅嘢，其實我Po之前冇問佢嘅，但係Po咗之後都驚佢嬲，所以私下都有問佢。」問到可怕姜濤收埋他們很多醜照做罪證？ Alton笑言：「大家都有互相啲罪證。」Dee笑言：「唔驚，我全身都係破綻。」

另外，講到Dee隊友保錡近日桃色新聞纏身，問到可有慰問對方？他表示：「非常信任佢。（佢心情點樣？）好好、正常，問心無愧。（佢冇同你講吓呢啲桃色緋聞？）冇呀，冇嘢回應。」