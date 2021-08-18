玩咁大？「至尊」列車現身紐約？

深受全球潮人追捧的美國紐約潮牌Supreme每一回出手都話題性十足，跨界聯名多到數唔晒之餘，更每次都會掀起爆搶熱潮。近日，呢個潮流狂客再次出招，攜手管理紐約地鐵的大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority，簡稱MTA）打造大型「Box Logo」車廂，結果呢架「至尊」列車一出，即時引起潮界熱議，唔少忠粉更瘋狂湧至列車所經路線，甚至親身搭乘打卡。

事實上，這不是雙方首次合作，早在2017年Supreme已跟MTA合作推出限定版地鐵卡，當時原價不到五十幾港元的地鐵卡，在網上一度被炒到8千幾港元，相當誇張。估不到4年後的今天，雙方合作沒有最瘋狂只有更瘋狂，直接將至尊的招牌紅底白字Logo塗裝在車廂上，情況就如立體版「Box Logo」在地鐵穿梭。據悉，這列車隸屬紐約地鐵L線，會來往曼哈頓雀兒喜的第8大道和布魯克林的洛克威公園道。至於未來仲有冇其他相關的聯名周邊商品陸續推出，就要拭目以待！