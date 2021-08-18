港姐2021︱水底寫真戰　賴彥妤冇得留低！

無綫《2021香港小姐競選》準決賽將於本周日（22日）舉行，今屆破天荒以真人騷進行，一共8集的《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》明天（19日）最後一集。26位入圍佳麗繼續於師姐曹敏莉、劉倩婷、張嘉兒、張秀文、朱晨麗、馮盈盈及何依婷等帶領下分成爭奪20個Stay席位。

而昨晚播出一集中，佳麗進行水底寫真戰，最低分的2個組別需各自告別1位組員，結果粉紅組因大部分組員不諳水性慘成包尾，最不幸的是懂水性的組員劉珍寶及張嘉倩，於表演雙人水底寫真時碰釘，劉珍寶被水嗆到墮後，張嘉倩在不為意的情況下搶鏡，令照片效果大受影響。而只有1名組員不懂游水的綠組同樣表現強差人意。首先是賴彥妤於水底誤打了葉靖儀一下，之後梁允瑜在落水前一刻失去勇氣，猶豫一會仍未能跳下水，就連向來鬥志十足的陳懿德亦因心急擺甫士影響了整體表演。

不過綠組亦有得分位，楊培琳全程陪着及幫忙余詠童完成整個動作，令向來易喊的余詠童大為感動，可惜最終獲第3名的綠組仍然難逃告別組員命運。事後，有份為是次比賽定名次的導師歐陽妙芝，大讚落敗的粉紅組勇氣可嘉，並指紅組勝在夠輕鬆自然及團結：「最殺食係個飛吻，同埋好有隊形、好整齊、好有Theme。」

最終師姐們忍痛宣布朱綽盈、賴彥妤冇得留低，期間曾表示最擔心賴彥妤故作堅強的朱晨麗一度淚如泉湧；劉倩婷、張秀文及大部分佳麗亦不捨落淚，場面感人。