花癡式訪問張家朗　陳約臨喊住再道歉：事件令我成長

藝人陳約臨早前為無綫到日本採訪《2020東京奧運會》，當香港「劍神」張家朗在男子花劍賽奪金後，她採訪時表現失控向家朗示愛，花癡式採訪被全城鬧爆不專業！

陳約臨在將軍澳電視城出席無綫慶功宴，事件發生後首度現身的她有備而來的連番道歉，她說：「對於我喺東奧採訪期間缺乏經驗同不成熟嘅行為，再一次講對唔住。無論日本同香港嘅同事，為今次奧運都付出咗好多，對自己嘅行為，為大家帶嚟影響，真係好對唔住。」她指在事件發生後與回港隔離期間已作出自我反省，希望以後的工作能進步。

問到可有親自向張家朗道歉？她說：「因為唔能夠同運動員見面，所以事後已發訊息同佢講唔好意思，佢話明白我嘅感受，所以都原諒咗我嘅唔成熟行為，知道佢就嚟參加全運會，預祝佢有好成績。」講到事發後曾堅持沒有做錯，是否受公司壓力而道歉？她說：「當時做完直播後2分鐘有記者搵我，所以情緒仲好高漲，自己控制唔到情緒，所以先有咁嘅反應，唔好意思。」

問到公司可有「照肺」？她說：「公司有第一時間聯絡我，經理人、香港、東京嘅同事都有搵我，特別感謝公司嘅關心、開解、鼓勵，發覺被人原諒嘅感覺好珍貴，會更珍惜以後嘅機會。」她又指事件發後也有在當地繼續努力工作，還到伊豆採訪李慧詩。

再問到是否喊了很多晚？一直眼泛淚光的她終於忍唔住爆喊說：「多謝公司、同事嘅包容，事件令到我成長，亦吸收到教訓，將來會做得更加好。每一個支持同埋批評嘅留言我都有看，我會一一接受，希望之後做得更好。」