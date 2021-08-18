出盡力主持奧運　陳庭欣要食健康產品補腦

無綫在將軍澳電視城為慶祝《2020東京奧運會》取得收視佳績舉行慶功宴，慶祝逾9成市民透過免費電視或OTT機頂盒收睇各項奧運賽事，香港「劍神」張家朗在男子花劍賽奪金一刻，更錄得最高收視21.1點，約有高達140萬觀眾收看，成績驕人。慶功宴包括TVB主席許濤、副總經理曾志偉、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆與一眾台前幕後約200人士出席，氣氛熱鬧。

奧運主持陳貝兒指過去17日主持節目是一個考驗，雖然有點吃力，但已向公司提出到再為巴黎奧運擔任主持。陳庭欣亦希望再做奧運主持，她則指完成東京奧運主持後好像完成一場考試一樣，笑謂要食護眼、補腦健康產品補一補，因試過最長連續12小時現場主持節目，中間只休息了15分鐘。

講到陳約臨、吳業坤在東京採訪時被指不專業，陳庭欣說：「自己諗番都有好多搞笑嘢，好似有場游泳比賽，見到個男泳手除衫，見到佢啲胸肌都嘩咗出嚟，呢啲都係人之常情。明白唔係個個有機會去捕足咁重要嘅一刻，好多人都會好興奮，明白嗰刻嘅心情，會盡量抑壓，相信好多人都會好癲喪，所以又唔係好錯嘅罪嚟嘅。」陳貝兒則說：「自己一向做節目都會delay 1秒，諗清楚先講，呢個係個人嘅方法。」