女藝人身材太勁爆　方紹聰玩到出血

藝人楊潮凱、奶仔方紹聰、黃婉曼和岑潔儀等出席電影首映禮，近日為拍攝無綫的《開心大綜藝之暑假玩到盡》曬到皮膚黑黝黝，他笑言拍到燶，尚有兩集未拍完，節目中有不少女藝人玩水上遊戲時大晒身材，問到是否拍得特別開心？他說：「其實好攰，我唔敢正視望，佢哋太犀利，真係唔敢望（怕老婆鬧？）唔係，大家做嘢，同呢個班底好熟。」

他透露拍攝過程好開心，經常要諗計整蠱對手，好玩又好笑，更拍到出血：「因為有個遊戲原本坐水泡滑下，個個有少少擦損，搞到出血。（pat pat出血？）pat pat反而無事，係手腳膝頭擦傷。（玩到出血？）我係玩到喉嚨出血就真，因為好想大家都鍾意睇。」

他說與家人一同在家中收看電視時，都是由頭笑到尾，好開心，覺得現在好需要正能量。對於網民將《開》與VivTV的《海陸競技場》作比較，潮凱表示有留意網上留言，「覺得好事，最緊要大家嘅節目都有人睇就好。」另外，他透露與黎諾懿主持新節目《醫醫我不想再病了》今日（18日）開廠十分順利，第一集嘉賓有農夫和李佳芯，大讚嘉賓好玩，笑到聲沙。