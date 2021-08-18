佐藤美希　瘦身女王　上圍激凸

白衣天使係唔少女生嘅夢想職業，好似佐藤美希就係其中之一，不過佢後來放棄夢想而轉投藝能界，拍過日劇又做過模特兒，擁有豐滿上圍同高挑身材嘅佢，更殺入寫真界，盡情騷完美波哋畀大家欣賞。

身材弗爆

日本寫真女優眾多，身材各有美態，唔知大家最鍾意邊一類型呢？擁有豐乳肥臀嘅肉感型？定係嬌滴滴嘅貧乳小巧型呢？相信好多朋友同小弟一樣，最欣賞身材纖巧卻又上圍激凸嘅女優。不過，呢類薄身大波女優喺寫真界唔係好多，數來數去都係川崎彩及山崎真實，仲有今日同大家見面嘅佐藤美希喇！

今年28歲嘅佢，有「瘦身女王」之稱，原因係佢身材纖巧，不過纖瘦得嚟有腹肌，好有健美感。事實上，佢好勤力做運動，尤其係修腰運動，因為佢最怕條腰粗，所以每日都會做100次仰臥起坐嘅動作，唔怪得身材咁弗條腰又咁幼喇！唔單止咁，佢仲擁有一對天然D Cup美巨乳，加埋肌膚白滑剔透，實在令男人愛不釋手，令女人又羨慕又妒忌呀！

名譽經理

佢曾夢想做白衣天使，修讀護士課程，但後來發覺自己對藝能界愈來愈有興趣，於是參加「2013 non-no Seventeen Model」比賽，憑住一副好身材同美貌，結果成功奪得冠軍寶座，之後更獲得好多演出機會，除咗拍劇集同電影，亦憑正面又健康嘅形象，為電視節目擔任主持同記者。

另外，佢仲係第二代日本職業足球聯賽嘅經理人，職責都係同記者差不多，就係走訪不同賽事為大家報道實況，亦會同球迷打成一片。雖然現時阿妹已經卸任，但係亦獲委任為日職名譽經理人。而近期佢積極拍寫真，令大家有更多機會欣賞到佢嘅極品胴體喇！

喺佐藤美希嘅社交網中，大家可以留意到佢最新工作情報，由於佢近期多咗拍寫真，所以大家亦可以見到好多最新拍攝嘅寫真照，真係大飽眼福！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎5吋

三圍：33D-22-33