三上悠亞親身示範　噴血比堅尼

去泳水梗係要着比堅尼啦！（互聯網）

夏日嘅最佳配搭，梗係超性感火辣嘅比堅尼啦，加埋陽光與海灘，真係諗起都興奮！最近AV女神三上悠亞喺網上介紹幾款比堅尼，仲做埋模特兒親身示範畀大家睇，真係勁養眼，大家唔買都要睇吓啦！

極易走光

YouTube有唔少性感女網紅，都鍾意喺網上推介各種時裝，而作為AV界女神嘅三上悠亞，亦踩入YouTube界跟一眾性感女網紅爭飯碗！

話說最近頻頻更新YouTube頻道嘅悠亞，經常為大家推介各種性感服裝，繼早前話題性十足嘅火辣熱褲外，呢期佢就為大家帶嚟4套聲稱「危險度」十足嘅比堅尼，而所謂「危險度」即係極易走光嘅意思，男士們係咪即刻好有幻想呢？悠亞首先介紹嘅兩款比堅尼，性感度相當高，但係講到易走光嘅話就唔算高喎！不過跟住出場嘅兩套泳衣，胸前兩塊布明顯少好多，露肉程度達到巔峰，令人噴血，搞到悠亞都唔敢做大動作，仲話私底下唔敢着去泳池添！

爆乳寶寶展覽

早前YouTube有一段介紹喺韓國首爾舉行嘅「首爾龍山海綿寶寶展覽」，獲得唔少男網民讚好，呢條片上載至今已有超過240萬次瀏覽，究竟呢個展覽有咩咁吸引呢？當中最大嘅賣點在於片中嘅女主角Velvet，事關佢身穿緊身低胸衫，展露出一對爆乳，加埋一條深溝，相當吸睛，令男網民嘅焦點全部集中喺佢嘅心口。

Velvet擁有一對幾乎跟人頭一樣大嘅車頭燈，但其實佢近年先至人氣大爆發。早喺2018年已經營YouTube頻道嘅佢，最初做遊戲直播，當時佢身形略帶嬰兒肥，所以人氣只係一般。及至上年外表成熟咗又索咗嘅佢，人氣漸漸飆升，更踩埋入模特兒界添！

英國性玩具調查

英國邊個城鎮最熱衷使用情趣玩具呢？早前英國情趣玩具品牌Lovehoney，根據其網站嘅大數據分析咗全英1,551個城鎮，並排列出頭三甲位置，而排第三位係位於英國東北部諾森伯蘭，人口唔夠一千人嘅小鎮Cornhill-on-Tweed；第二位係人口萬幾人嘅威爾特郡城鎮蒂德沃思；第一位就係人口超過六萬人嘅漢普郡城鎮安德沃。

Lovehoney發言人稱，安德沃喺情趣玩具嘅購買量上，喺過去一年增加得相當多，而增加嘅其中一個原因，唔止係熱衷性愛咁簡單，更因疫情期間，當地男女透過性愛嚟減壓所致。話說回來，英國有邊個城鎮最唔熱衷玩情趣玩具？就係位於蘭開夏郡嘅納爾遜。