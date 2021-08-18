陳小春減價上《披荊斬棘的哥哥》　酬勞同霍尊差唔多

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》現時熱播中，當中參與的「哥哥」分別來自中港台三地，節目播出的第一集已話題不絕，先後台灣歌手林志炫跌傷，跟着內地藝人霍尊及饒舌歌手MC HotDog（熱狗）被翻黑歷史相繼被要求退出。

港台藝人要降呢

不過，藝人上內地綜藝節目，每個人的身價都不同，要講級數、知名度、粉絲數量全都計算在內，而內地就有業界人士拍片揭露港台藝人到大陸上綜藝節目的內幕，直指香港的陳小春與台灣的林志炫CP值超高，港台藝人到內地後，一般都是要自降一級。而已退出的內地歌手霍尊被指屬於中等水平藝人，粗略估計酬勞約300萬至500萬人民幣（即約港幣300至600萬）。故陳小春、林志炫就算屬頂級藝人，但上內地節目自降一級後，其實酬勞與霍尊都只差不多，他們亦補充指《披荊斬棘的哥哥》是芒果台節目，而此台的節目比其他電視台少一半，但好的就是會承諾之後會有「甜頭」，例如會有後續節目參與或是代言合作等。該業內人士謂：「因為你要來內地端這碗飯的話，所以你的費用一定會要少一些。」不過仍有不少藝人為了贏得知名度，都不介意酬勞。

此外，節目為了增加粉絲、網民的投入度，故有「披荊斬棘V計劃」為哥哥造勢，經過多日投票結果，排名都有所升跌，暫時排第1的是有16萬票數的內地男歌手張淇，第2及第3名是香港的張智霖及陳小春，二人連日來的排位都着不多，陳小春亦曾排於首位，而之後依次序最高票數為內地歌手白舉鋼、張雲龍及李承鉉，三位票數都過了10萬。