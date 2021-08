「富三代」鍾培生和藝人林作將於9月舉行拳賽,佢哋兩未埋身肉擊先喺上平台嚟場「口水戰」考口技考急才。講到「有性冇愛得唔得,定有愛有性先重要」嘅話題,鍾培生就話:「我非常反對物化女性,正正係林作經常性做嘅嘢,亦係我想喺擂台上教訓林作嘅其中一個原因。」而林作還拖話:「鍾培生有咁多女,都因為人哋J佢啲家產,有女有錢就係人生贏家。」

鍾培生又話真係好想打林作,因為呢件事已經唔係兩個人嘅事,而係全香港人嘅事,而林作就覺得鍾培生係人生贏家嘅原因,係因為佢有錢,佢再話:「take away the money,he is sXXt.」