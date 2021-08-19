【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十二己亥木平日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：嫁娶、詞訟、鑽孔

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、6、9

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

感情生活出現微妙變化，需要時間消化適應。

金牛座

不要碰沒把握的投資，或有無法預計的後果。

雙子座

與人合作多制肘，有志難伸，感到不是味兒。

巨蟹座

人際關係良好，可帶動財運，投資容易獲利。

獅子座

心情輕鬆，相約另一半出外散步，喜上眉梢。

處女座

考慮問題欠周詳，容易令財務陷入緊張狀況。

天秤座

社交能力強，能協調不同單位發揮合作精神。

天蠍座

主動分享工作心得，既幫到別人也贏得掌聲。

人馬座

人氣上升，善於溝通，在社交場合如魚得水。

山羊座

不甘於平凡，卻又安於現狀，內心感到矛盾。

水瓶座

忙東忙西，加上有臨時任務，身心壓力漸大。

雙魚座

只要掌握做事節奏，再多的問題也迎刃而解。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）蛇 是非多

鼠

工作順利，惟財運弱，要注意收支平衡。

牛

事業運平平，壓力大，做事跟風易犯錯。

虎

運勢回升，獲同事支持，工作無往不利。

兔

愛情運稍遜，對另一半要多包容和忍讓。

龍

建立人脈有利工作，惟應酬要適可而止。

蛇

是日沖煞，切勿說別人閒話，惹是生非。

馬

財運下跌，要防範小人出蠱惑影響收入。

羊

桃花旺，被身邊人感動，發現了真愛。

猴

人氣跌，被同事故意挑釁，要小心應對。

雞

健康運稍遜，容易失眠，睡前勿喝咖啡。

狗

財運一般，不努力工作，別奢望有收入。

豬

愛情運不錯，約會另一半可令感情升溫。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

命好運不好Vs命不好運好

有命理大師經常說：「命好，不如運好。」這說法是基於八字的理論，但不完全正確。確實有些命格本身的八字很好，但八字和大運不配合，結果命格就提升不起來，反而降低了。不過，如果一個人的八字是上上命格，就算因為大運的影響而降低了格局也不要緊，因為大運過了，格局依然是上上格局，所以最重要的是：不管大運怎麼差，只要八字是上上命格的就不怕。

舉例，我是一輛外國名車，因運氣不好，被賣到第三世界國家，那裏的道路很差，對於汽車的損壞性較大，但因為我的本質好，可以應付過去。相反，假如我是土製汽車，就算運好，被賣到先進國家，落在一個愛車人士手上，而且道路平坦，可是因為車的本質不好，無論如何保養，始終是次一級的貨色，如不幸碰上小意外，車的問題就出現了。

一個命格的原局不好，需要靠大運或流年來補救的話，這種配合已經不是一個上上命局配合，因為大運和流年都有停止或受傷的時候，不可靠，所以建議在幫人論八字的時候，第一着重命格的原局，大運則次之。