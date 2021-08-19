東方日報C2：黃貫中分房見人心　被同鄉離棄

內地話題節目《披荊斬棘的哥哥》播出僅一周是非不絕，先有台灣歌手林志炫墮台及內地歌手霍尊爆醜聞後宣布退賽，近日香港代表黃貫中亦「出事」！有指他「埋堆」不成，接連於分組及分房時，遭其他同樣來自香港的「同鄉」排斥，慘被孤立踢出「大灣區」，就連早前聲稱是其粉絲的言承旭亦「背棄」他，淪為「獨家村」！

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》連開兩季均大受歡迎，更火速推出「男版浪姐」《披荊斬棘的哥哥》，雲集中港台男神成為全城熱話。雖然俗語有話「女人是非多」，但即使《乘》集合多位當紅女星，亦甚少傳不和，相反今次換上全男班，卻在播出一周便鬧出是非，前Beyond成員黃貫中慘被遺棄！

言承旭「背叛」師傅

香港代表張智霖（Chilam）、陳小春、謝天華、林曉峰、梁漢文及黃貫中等「同鄉」難得在比賽中聚頭，當然會圍爐取暖，不過在幕後花絮片中，各位「哥哥」選擇房間時，率先揀房的黃貫中入住別墅偏左邊的一間4人房，之後「古惑仔」陳小春、謝天華及林曉峰則一齊選擇別墅較右邊房間，而歌手歐陽靖（MC Jin）亦跟「古惑仔」同房，鄰房則是Chilam與梁漢文同住，即被主持胡海泉笑指他們組成「大灣區」，結果在首次分房中，只得黃貫中遠離「大灣區」。

被「同鄉」遺棄之餘，連「徒弟」亦一樣冇面畀！台灣男神言承旭曾在黃貫中演出《不再猶豫》時當眾「示愛」，主動向對方請教樂理及彈結他心得，譜出師徒情誼，但揀房環節時，言承旭「口裏說不身體卻很誠實」，未有與「師傅」同房，反而選擇沒有鼻鼾的梁漢文做室友！被「遺下」的黃貫中最後與李銖銜、瑞奇、尹正交情較淺的「哥哥」共處一室。

陳小春：你出去收吓𡃁先

其實「排斥」一事早有前科，在第2次分組時，Chilam、梁漢文、小春、林曉峰與謝天華組團，卻忘記了黃貫中的存在，小春發現時即打圓場向黃貫中表示：「大佬，你出去收吓𡃁先啦！」幸好黃貫中未有介意，最後與風格截然不同的言承旭組隊。

另外，有業界人士分析各「哥哥」的酬勞，其中提到小春與林志炫雖屬頂級藝人，但因港台藝人上內地節目酬勞一般要自降一級，粗略估計酬勞約300萬至600萬港元，不過就有後續節目參與或代言合作的承諾。而節目組大搞「披荊斬棘V計劃」統計「哥哥」的人氣，暫時內地歌手張淇以16萬票佔榜首，曾一度排首位的小春則下滑至第3位。至於排第2位的Chilam，在社交網上載短片為節目造勢，網民讚他比拍攝《衝上雲霄Ⅱ》時更年輕，成功逆轉肌齡。

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