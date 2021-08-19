父母唔畀玩音樂！黃妍硬頸搞對抗

歌手黃妍（Cath）日前作客無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒訪問，大談推出唱片《九道痕跡》的感受，Cath指新唱片可以令大家認識不同的自己，她謂：「大家會覺得我係唱作歌手、文青、小清新，或者係斯文嘅人。透過呢張唱片，開始發現唔同面向嘅自己，好多時自己唔覺，係身邊人先至察覺到，經過呢個Project對自己認識更深！唱片裏面有九首歌九個面向，其中一個就係固執硬頸。我嘅底線係音樂，如果有人阻我唔畀我發展，即使係父母，我都會企得好硬！入行時，佢哋好反對，我會發佢哋脾氣，試過鬧交，因為佢哋都好硬頸，硬碰硬唔得，所以我先會冷靜，之後寫幾張紙嘅信畀爹哋表示不滿，而佢亦會回信。」

Cath還指家人對她影響很深遠：「我會覺得屋企好嚴，好多規矩，由於家人反對我搞音樂，入咗大學先開始做到自己想做嘅嘢，感覺好似放監嘅雀仔飛出去一樣！我發現自己有少少調皮反叛嘅性格，通常見到Don’t Touch字句，我會特登去摸吓！寫住不准進入，我又會裝吓，好好奇裏面有乜嘢！讀中學嘅時候，爹哋打電話返屋企，我接電話時扮另外一個女人嘅聲，嚇到爹哋喺另一邊冇反應，靜咗！媽咪知道後叫我唔好玩爹哋！其實我真係曳，有啲小調皮！」