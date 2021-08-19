徐冬冬演新版刀白鳳　大過段譽4歲都可以做阿媽？

武俠小說《天龍八部》多次被翻拍成影視作品，新一版本最近播出。「中國第一美胸」徐冬冬都有份演出，而佢嘅出現仲成為熱話添！

冬冬喺劇中飾演刀白鳳一角，即係男主角段譽嘅媽媽，因為冬冬身材太過出色，即使佢着住古裝，佢Big爆嘅Body都搶盡眼球，網友都激讚有視角效果！除咗冬冬嘅身材係大家嘅焦點外，佢同「阿仔」段譽嘅相差年紀都成為網友討論嘅焦點，因為現實中嘅冬冬依家只係31歲，而飾演段譽嘅白澍依家係27歲，兩人相差只有4年，真係適合做母子？有網友笑言：「徐冬冬，真．童顏巨乳！」果然實至名歸呀！

另外，有網友唔太Like佢呢個造型，有網友留言：「長相那麼醜也能做明星！」徐冬冬即時霸氣回應：「評價別人長相時請先看看你自己。」對於31歲就做媽媽角色，佢就話：「有人說女演員到了某個年紀就遇不到適合的角色。的確，是有挺殘酷的一面。不過細想想，一部戲裏面，女性角色就那麼多，年輕的女性角色更少，如果我就是沒機會演年輕角色怎麼辦？我還是想演戲，還是想有戲拍，那我就挑戰其他角色唄。在我看來，三十歲左右演媽媽，這也沒啥，也是一種心態上的鍛煉，有戲拍，可以跟好的團隊合作，和優秀的演員老師們合作，可以不斷學到新東西，這些本身就是收穫，也是好的體驗。我覺得任何行業都是，有些路別人可能暫時不願意走，我們去走了，那也就意味着，我們又多了一條新的路可以走。」

徐冬冬曾經係晶女郎之一，擁有無敵35E身材，被封為「中國第一美胸」，除咗呢個朵之外，佢仲有「網絡大電影一姐」稱號，喺「2020最具票房號召力網絡電影演員Top 10」中，位居第二名嘅徐冬冬成為榜上唯一女星，佢主演嘅網大票房超過人民幣1.5億元（約1.7億港元），係網大史上首位分帳票房破億嘅女星，

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