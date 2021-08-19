荷里活巨星片酬排行榜公布　007丹尼爾收1億美元拍新片

荷里活巨星的片酬有如「海鮮價」分分鐘有變，今日美國電影雜誌《Variety》就公布新鮮滾熱辣的巨星片酬排行榜。結果007丹尼爾格力（Daniel Craig）以天價1億美元（約7.8億港元）片酬成為全球最高片酬影星！

據知今年最後一次演007占士邦的丹尼爾以1億美元接拍《神探白朗：福比利大宅謀殺案2》（Knives Out 2），影片將由Netflix發行。而僅次於丹尼爾就是大隻佬巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson），有指他收5,000萬美元（約3.9億港元）接拍亞馬遜電影公司的動作新片《Red One》。

而曾是最高片酬之一的奧斯卡金像影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）就收3,000萬美元（約2.34億港元），接拍Netflix大卡士新片《Don’t Look Up》。相反，同片的女主角珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）卻收2,500萬美元（約1.95億港元）片酬。男女同工不同酬的情況仍然未得到改善！而曾是最高片酬女星的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），她的最新片酬亦同樣為2,500萬美元。她與珍妮花成為現今片酬最高的女星！

最高片酬明星排行榜（美元計）

1.丹尼爾格力 1億

2.狄維莊遜 5,000萬

3.韋史密夫 4,000萬

3.丹素華盛頓 4,000萬

4.里奧勒度狄卡比奧 3,000萬

4.麥克華堡 3,000萬

5.珍妮花羅倫絲 2,500萬

5.茱莉亞羅拔絲 2,500萬

6.珊迪娜布洛 2,000萬

6.賴恩高斯寧 2,000萬

6.基斯漢斯禾夫 2,000萬

6.畢彼特 2,000萬

7.Michael B. Jordan 1,500萬

8.湯告魯斯 1,300萬

9.奇洛李維斯 1,200萬至1,400萬

10.Chris Pine 1,150萬

11.羅拔柏迪臣 300萬