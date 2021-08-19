本地錶牌 x 動漫角色　日本限定登場

唔少錶迷都會「隔離飯香」，偏愛歐洲名牌腕錶，但其實本地也有不少「高汁」的腕錶品牌值得大家留意。好似由錶帶修復專家Michael Young於2014年的UNDONE便是一例。這個由錶帶修復專家Michael Young主理的本地腕錶品牌，憑着與別不同的經營理念與客製化腕錶服務，在成立短短數年間便打響名堂，近日更衝出香港，殺入日本人氣錶店HMS Watch Store舉行期間限定展（即日至8月29日），十分威水！

是次期間限定錶展的最大特色，就是一口氣展出多款動漫角色聯名腕錶，從暗黑有型蝙蝠俠、正義美國隊長到C3-PO及R2-D2等星球大戰角色，到日本怪獸哥斯拉都有，喚起大家不少看動漫/電影的回憶。另外，錶展更有多款卡通角色聯名錶款，如Minions、Toy Story、姆明、牛奶妹、多啦A夢、Hello Kitty及Snoopy等同步登場，必能一次過滿足男女動漫粉絲及錶迷的口味。