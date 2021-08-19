【K-pop銷量排名】NCT Dream出道5年爬EXO頭

出道5年的韓國男團NCT目前有多達23名成員，隸屬其小分隊的NCT Dream由其中7名成員Mark、Jeno、楷燦、志晟、渽民、辰樂及黃仁俊組成，近年人氣急升，至今已有4首MV突破1億點擊，是當地目前僅次於防彈少年團（BTS）的熱爆男團。

韓國樂壇競爭激烈，每年均有大批新人組合出道，而據當地近日公布截至7月底的唱碟銷量排行榜中，BTS於5月推出的新碟《Butter》以250萬張銷量穩佔榜首；韓團EXO的師弟組合NCT Dream於5月發售的首張正規專輯《Hot Sauce》，累計銷量高達205萬張，暫成今年最賣碟歌手No.2。此外，NCT Dream於今年6月底推出的後續專輯《Hello Future》至今亦累積124萬張銷量，排第5位，連同《Hot Sauce》在內，單是今年便合共賣碟超過300萬張，號召力驚人！

至於人氣男團Seventeen的新碟《Your Choice》則以146.5萬張銷量高踞第3位。而出道9年的EXO捱過「7年之癢」，卻無法擺脫「長江後浪推前浪」的定律，在樂壇地位及人氣早已被師弟組合NCT Dream拋離。近年經歷成員輪流入伍的EXO，6月初推出新碟《Don't fight the feeling》回歸，至今售出130萬張，成績不俗，但僅排唱碟銷量榜第4位。