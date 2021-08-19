漫威主席回應《尚氣》內地被封殺一事　網民唔收貨

漫威（Marvel）首部亞裔影星擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），將於下月初在全球上映。不過中國方面至今一直未有映期。漫威主席Kevin Feige日前接受內地影評人訪問時有回應相關問題。

他證實《尚》在內地未有映期之外，亦指不清楚是否已過電檢。自從《尚》宣布開拍之後，好多內地的網民都認為原漫畫中的大奸角滿大人（即傅滿州）有辱華成份。不過Feige在訪問中再次強調電影版中的角色與原著漫畫沒有任何絲毫的關係。他說：「傅滿州並唔係我哋擁有或從未想擁有嘅角色。好多好多年前已喺漫畫中改變。我哋從未有意圖將佢放入呢套戲入面。」

影評人亦在訪問中提及內地網民不滿男主角「尚氣」的選角問題，認為加籍華裔男星劉思慕（Simu Liu）唔夠吸引力擔當個角色。Feige解釋指過往好多MCU起源電影的新角色都會搵一些知名度少或沒有知名度，但又合適的演員來演如湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）以及Tom Holland等，當時亦惹來反對。他希望觀眾睇完套戲先作判斷。

雖然Feige嘗試釋除內地觀眾對《尚》的憂慮，但內地網民似乎仍然唔收貨，有網民留言總結：「說到底佢哋都係想講唔想損失內地市場。」而同樣盛傳被內地封殺的奧斯卡金像導演趙婷的漫威超英新作《永恒族》（Eternals），近日登上美國娛樂雜誌封面。影片暫時在內地未有映期。