漫威主席回應《尚氣》內地被封殺一事　網民唔收貨

漫威(Marvel)首部亞裔影星擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將於下月初在全球上映。不過中國方面至今一直未有映期。漫威主席Kevin Feige日前接受內地影評人訪問時有回應相關問題。

他證實《尚》在內地未有映期之外,亦指不清楚是否已過電檢。自從《尚》宣布開拍之後,好多內地的網民都認為原漫畫中的大奸角滿大人(即傅滿州)有辱華成份。不過Feige在訪問中再次強調電影版中的角色與原著漫畫沒有任何絲毫的關係。他說:「傅滿州並唔係我哋擁有或從未想擁有嘅角色。好多好多年前已喺漫畫中改變。我哋從未有意圖將佢放入呢套戲入面。」

影評人亦在訪問中提及內地網民不滿男主角「尚氣」的選角問題,認為加籍華裔男星劉思慕(Simu Liu)唔夠吸引力擔當個角色。Feige解釋指過往好多MCU起源電影的新角色都會搵一些知名度少或沒有知名度,但又合適的演員來演如湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)以及Tom Holland等,當時亦惹來反對。他希望觀眾睇完套戲先作判斷。

雖然Feige嘗試釋除內地觀眾對《尚》的憂慮,但內地網民似乎仍然唔收貨,有網民留言總結:「說到底佢哋都係想講唔想損失內地市場。」而同樣盛傳被內地封殺的奧斯卡金像導演趙婷的漫威超英新作《永恒族》(Eternals),近日登上美國娛樂雜誌封面。影片暫時在內地未有映期。