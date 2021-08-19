靈敢侶情：開魚膠粉應用熱水還是凍水？

某天，在診所看到電視劇的一幕︰角色A正在製作布甸，失敗了，便致電角色B求救，然後B說︰「魚膠粉應該用熱水開，若用凍水開會失敗。」

聽到這兩句，作為廚藝導師的我如夢初醒，終於明白為何總有學生問︰「魚膠粉不是應該用熱水開嗎？」

不是，正確是應用凍水，或溫度不高的室溫水。

就以製作「果汁啫喱」去講，方法是，先將魚膠粉和凍水攪勻，閒置3至5分鐘後，會凝固成膠狀。將凝固了的魚膠原件放到煲內的果汁，用小火邊煮邊攪至溶掉；或者，用熱水坐溶魚膠，然後加到已煮熱果汁攪勻。

以上過程，廚師稱作Blooming，Blooming有開花的意思，套用在這裏，則是去形容魚膠顆粒在吸凍水後膨脹，像花開一樣。Blooming的作用，是去確保魚膠初步完成融合，待再煮時，便能平均散到果汁當中，使製成品幼滑無粒。所以，Blooming是不可缺少的一步。

除了魚膠粉，市面上也有魚膠片，坊間流傳︰魚膠片比魚膠粉好，因為很多甜品廚師也是用片。其實，這個說法並不完全正確。

首先，魚膠片只有一片，在水中攪拌時，所產生的空氣泡少；相對同樣分量的魚膠粉，因為有很多粒，粒與粒之間在水中攪拌時，則會產生大量空氣泡，因而，有機會令成品出現很多氣孔。即是說，假如你想做出如寶石般晶瑩剔透的啫喱，便不應用魚膠粉。另一原因是，甜品廚師製作的分量，必定比住家的多，若使用大量魚膠粉，便會產生更多氣泡，結果有機會影響外觀。

我教課時多數建議學生用後者，一來便宜，二來容易控制，不會改變分量，適合住家使用。所以，若製作分量少，又不是要重視外觀的話，魚膠片其實沒有比魚膠粉好。

教課時，我總會講解食材的理論，若不是專欄篇幅有限，我真的可以大講魚膠粉的製作過程、其蛋白質與雞蛋的不同之處、當中的蛋白質以串珠鍊形狀排列後、怎樣被分解、怎樣凝固……怪不得我在學生眼中，真的十分長氣，但他們又喜歡聽，所以我們很合得來，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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