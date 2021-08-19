甄子丹謝霆鋒教堂激戰　創動作片顛峰！

英皇電影《怒火》今天（19日）於香港開畫，甄子丹與謝霆鋒在新片中連場埋身肉搏，兩人尾段於教堂的決戰更令人期待。動作導演甄子丹把結尾一幕設計於教堂大對決，將電影緊張氣氛推至最高峰，子丹說：「這場戲難度太高了，我跟導演說：『北京道那一幕拍得太震撼了，接下來那場對打，怎麼能維持那麼高的情緒呢？』想了好幾個月，終於讓我想出非常厲害的橋段！」子丹興奮地向陳木勝導演及霆鋒提出心中所想：「很多喜歡動作片的朋友都會認同，《殺破狼》最經典的一場戲，就是我拿警棍與拿刀的吳京對打，我希望找到自我突破，這次就讓霆鋒去挑戰吳京，愈高難度，愈要超越！」

子丹的構思，導演陳木勝聽罷立即「O嘴」反問說：「你是在開玩笑吧？」霆鋒也一頭霧水說：「丹哥說完了，我也是莫名其妙，但既然要挑戰經典，我本來習慣一隻手耍刀，為應付這場對決，我回去就練習了雙刀，打起來多了一些效果。」子丹回說：「當年《殺破狼》係場經典，輸咗係應該，贏咗你發達，打平手都算贏啦。」

電影開拍前霆鋒花了個多月時間練習雙刀，拍攝時他更無時無刻舞着雙刀，子丹亦為了這場戲做足準備，未埋位前不斷做引體上升及擊拳動作。期間亦不時與霆鋒研究如何拍得好看又安全，到拍攝期間，子丹對霆鋒的表現十分滿意，笑言霆鋒今次成功畢業：「這場戲拍了十天，拍到第七、八天，我知道沒有問題了，吳京一定會打電話給霆鋒說：『你拍得很好！』」

這幕教堂重頭戲中，拍攝現場放置了一台鋼琴，文武全才的子丹，興致大發即興彈奏Elton John名曲為大家放鬆，隨後即上演激烈動作戲，子丹竟用霆鋒的頭「彈」鋼琴，但當然子丹也請工作人員在琴鍵上做好了安全措拖，廝殺背後，子丹其實非常錫住霆鋒，霆鋒說：「丹哥特別擔心我的臉，只拍了兩個take，大家都很滿意效果。」完成後霆鋒忽發奇想笑說：「如果能用謝霆鋒的頭，去幫周杰倫彈鋼琴，一定會很有意思！」