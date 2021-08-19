香港電腦通訊節2021　優惠搶先睇

香港電腦通訊節明天起一連4天於灣仔會展舉行，記得嚟捧場！（方偉堅攝）

暑期壓軸展覽活動「香港電腦通訊節2021」（簡稱電腦節）明天起一連4天（8月20至23日）於灣仔會展舉行！在疫情稍為緩和的情況下，約200間參展商對人流充滿信心，大會更多租了30%展覽空間，期望能維持約60萬人次入場。一於睇吓場內有乜焦點筍貨和優惠，等大家善用消費券開心掃平貨！

36折筆電

每年電腦節，不少人都會專程入場選購Notebook，Nexstgo便帶來多款新機限量優惠，當中輕薄機款AVITA PURA 14"配備Core i5-8265U處理器、8GB RAM及256GB SSD，由原價$5,490減至$2,000有找，36折確實吸引；另一款14吋AVITA LIBER V更獲得2021年紅點產品設計大獎，備有Core i7-10510U及AMD R5-4500U處理器型號以震撼價推出。更可以$1超值價搶購無線鍵盤滑鼠組合等，留意優惠產品每日限量發售，手快有手慢冇！（攤位M01）

夏日送禮

台灣大廠ASUS今年夏天舉行「華碩夏日賞2021」，凡購買Zenbook、Vivobook、ROG及TUF Gaming系列手提電腦，均可獲贈指定禮品套裝，好似選購Zenbook手提電腦可獲Zenbook Chill住賞，附送TWS真無線藍牙耳機、65W PD Type-C變壓充電器及WT200無線光學滑鼠（總值$1,295）；選購ROG電競手提電腦系列可獲ROG潮型至冷賞，禮品包括Dretec IM-100雪糕機、ROG Ranger BC1002肩背小包、ROG記事本及ROG不織布手提袋（總值$1,024）。（攤位K11~20）

極速Wi-Fi

Netgear香港代理商Winco於電腦節帶來多款Wi-Fi 6產品優惠，好似RAX70 Nighthawk三頻WiFi6智能路由器，由原價$2,680減至$1,340（於8月21日限量5件）；MK63 Nighthawk雙頻Mesh WiFi6無線網網系統3件裝，由原價$2,280減至$1,140（於8月22日限量5件）。（攤位G21~24）

智能家居

智能家居大行其道，Everbest攤位除了備有LifeSmart智能家居套裝及Reolink Argus 2E真無線IP Cam以優惠價傾銷，當然唔少得一系列TP-Link網絡產品，好似Archer AX73 AX5400 Wi-Fi 6 Router、Archer AX90 AX6600 Wi-Fi 6 Router均每日限量以優惠價發售。（攤位G31~34）

副屏板腦

流動顯示屏除了可作為筆電的第二副屏，還可駁上遊戲機、智能手機等輸出畫面，難怪今年電腦節有不少新品湧現，好似Zoho Z15PQT觸控式QLED流動顯示屏，重量只有826g，其15.6吋1,080p屏幕支援DCI-P3 100%色域及2ms響應時間。若鍾情平板的話，另有Philips M9X 4G平板電腦，配備10.1吋IPS屏幕、4GB RAM及64GB ROM，行Android 10玩Apps都冇問題，最吸引是可插入兩張LTE SIM卡直接上網。（攤位L17、L19）

打機配件

Logitech今年電腦節主打電競周邊產品，由耳機、滑鼠、鍵盤到軚盤等一應俱全，還推出不少優惠，當中G733 Lightspeed無線電競耳機以9折發售，附送Logitech G電競耳機架及G304 Lightspeed無線電競滑鼠。此外，Pro X Superlight超輕量無線遊戲滑鼠以9折發售，附送G640大型布面遊戲滑鼠墊，Game迷定要留意。（攤位A02）

同場加映：虛擬運動挑戰身心

今年電腦節新增「虛擬運動體驗區」，讓入場人士借助新科技體驗嶄新的虛擬運動，量度運動數據及身體反應等。好似虛擬陸上兩項鐵人挑戰賽由JHc日本健康研究所與Mr.Velo單車先生聯合主辦，用上環法級室內訓練單車Wahoo Kickr Bike及跑手訓練神器Stryd跑步功率計。此外，現場將模擬FIBA 3×3世界巡迴賽香港大師賽賽場，另設有電動練習投籃機供各位試玩。而VAR BOX將射擊運動與VR體驗結合，配合自家研發的震動手槍及手機App，讓玩家擁有真實的互動射擊體驗。另有GolfZon高爾夫球模擬器，利用高速攝像機捕捉擊球數據，難怪連韓國國家隊都用來訓練球員。

香港電腦通訊節2021

日期：2021年8月20日至23日（星期五至星期一）

時間：10:00am~9:30pm（8月23日6:00pm閉幕）

地點：香港會議展覽中心新翼3號展覽廳（港鐵灣仔站A5出口）

票價：$35（1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場）

備註：購票入場人士可獲發一張幸運卡，備有10元、20元、30元、50元、100元至500元不同面值，使用數目不限，不設最低消費。