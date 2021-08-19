港姐2021︱朱晨麗傳授秘笈　唔識廣東話冇有怕

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》今晚（19日）將播出最後一集，20名殺入準決賽名單今晚即在節目中揭曉。四組佳麗先分別以英倫淑女、型格中性西裝、東方傳統旗袍及羅馬式飄逸靚裙四個造型展現舞藝，再接受12位男藝人刁鑽問答考驗，最後進行才藝表演。丁子朗與孔德賢分別掟出「你哋最想Foul邊個」及「邊個覺得自己好有機會冠軍」考驗佳麗，眾佳麗一度面露難色，但最終仍有勇者大膽「接招」獲無綫副總經理曾志偉大讚答得好。才藝表演方面王嫿嫿與戴佳敏則一字馬「艷壓群芳」，同樣獲曾志偉點名讚賞。

而昨晚（18日）播出一集，師姐莫可欣及麥美恩齊以導師身份向佳麗教授禮儀及口才。自我介紹時大熱梁凱晴未知是否因緊張「失手」，莫可欣評價說：「你講嘢太單調，你似喺電視介紹自己，我感受唔到你，似唸稿多啲，要多番啲高低音。」陳聖瑜亦在考驗口才環節失分，可能太想積極爭取表現，不小心與隊友王嘉慧互搶對白，莫可欣點評：「好多人同一時間講嘢，同埋有人搶嘢講。」另一師姐李嘉慧則教導佳麗如何保持美態，並大讚佳麗：「個個都幾可愛，有啲都幾小朋友。」

整個Staycation除了佳麗落足全力，師姐們亦相當投入指導，朱晨麗分享自己如何面對因不懂廣東話帶來的壓力：「初頭參選唔識講廣東話，連講自己全名都口窒窒，每次面對傳媒或面對佳麗都係唔出聲，因為好怯。但唔緊要，大家會包容，當然大家亦都會笑，但如果可以令到大家開心咁又一日，都幾好吖。」