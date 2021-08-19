【營事檔案】明太子拌蓮藕　日系之營

明太子拌蓮藕是日式料理，可以凍食，十分適合上班一族帶飯或者成為家中常備菜，又快手又簡單，隨時有得食。

明太子 脂肪含量較低

明太子是鱈魚的魚卵，每100克明太子約有3.3克脂肪，而同等分量的三文魚子卻有約15.6克脂肪，脂肪含量相對較低。另外，明太子都有蛋白質、維他命B12、維他命E及鋅等營養素，但由於明太子是經過用鹽醃製而成，因此鈉質相對較高。根據世衞的建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，即少於一平茶匙的食鹽，而每100克的明太子則有2700毫克的鈉質。因此進食時需注意分量，每次以少量作調味用即可，以免攝取過量鈉質而有水腫或增加患上高血壓的風險。

蓮藕 膳食纖維豐富

蓮藕是一種高纖維的根莖類，每100克的蓮藕大約含有4.9克纖維。衞生署建議每人每天攝取不少於25克的膳食纖維，因為充足的纖維可有助腸道蠕動，以防便秘。而且蓮藕含有豐富碳水化合物，可以代替部分主食食用。今次的食譜中，蓮藕會作為涼拌的，但都必須先去皮，然後用水煮熟隔水後方可食用，因為泥土中的細菌不經過煮熟的話，有可能會引致腸胃不適甚至食物中毒。

小貼士︰

蓮藕切開之後，會因空氣接觸而氧化變色，就好像蘋果一樣。因此，蓮藕在切片後可浸泡於清水中，那就可以防止變黑了

【明太子拌蓮藕】

材料：

明太子 20克

蓮藕 1節

牛蒡 1節

葱 適量

調味料：

低脂蛋黃醬 2茶匙

醋 1茶匙

做法：

1.蓮藕去皮後切成薄片，牛蒡去皮切絲，備用。

2.蓮藕片及牛蒡絲用水煮3分鐘後隔水放涼，備用。

3.葱切成葱花，明太子去衣備用。

4.將醋、明太子及低脂蛋黃醬拌勻成醬汁。

5.把蓮藕片及牛蒡絲加到醬料中拌勻，最後加上葱花裝飾即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。