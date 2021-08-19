Ian唔鍾意畀人偷拍：想收埋自己！

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）和楊樂文（Lokman）今日（19日）出席在尖沙咀舉行的adidas活動，現場活動主持之一是「少年劍神」張家朗的前單車手女友馬詠茹。凌晨4時，已有鏡粉在商場門外等候霸靚位，現場目測有數百粉絲，企滿商場三層樓層！Ian、AK和Lokman先在店內揀選跑鞋，準備試玩跑步機，Ian表示為keep fit會在健身室跑步，AK就想挑戰長跑，而Lokman認為跑步可減壓及鍛煉心肺有助跳舞。

Lokman和AK的新歌《虎道門》及MV將於明天（20日）首播，Ian表示己率先看過MV，大讚好有型。Lokman表示已忙完拍劇和演唱會，商演活動開始變多，他笑言：「收入多少少，可以食多串魚蛋同燒賣。都會買多少少衫，因為都貪靚，平時贊助都係借衫，都鍾意打扮。」而Lokman和Ian都有推出衫，AK開心表示有這兩位朋友長期供應服裝不用花錢，但笑言也有付出，經常會買早餐請大家食，他說：「希望盡快買樓，呢個都係香港人的夢想。」Ian表示由細到大都沒有買樓的想法，覺得追不到樓價。

提到Ian近日被途人偷拍感不開心？他說：「少少，因為我性格怕人多熱鬧，怕醜啲，摺摺地，想收埋自己，唔識應對。」他表示出席公開場合好歡迎合照，但私人生活時被偷拍，會感到不開心。問到不開心會去打波？他說：「除咗排球都鍾意打籃球，有人偷影就唔可以享受做運動。」AK亦認同：「因為如果有人影相，就會有工作嘅情緒，就會有工作壓力，會覺得好緊張，如果喺街見到打招呼係Ok。」Lokman笑言打波不能用衣服抹汗，因為如果有相片傳出，會被花姐鬧，AK笑言：「你（Ian）唔好買樓，不如買個室內球場。」Ian苦笑：「目標咁遠！」