港姐︱梁允瑜王嘉慧同告受傷　驚影響跳舞

《2021香港小姐競選》將於本周日（22日）舉行準決賽，今日（19日）20位候選佳麗到尖沙咀會晤大會評判，包括「最美港姐」朱玲玲、王幼倫、劉偉強等人，而無綫高層曾志偉、樂易玲、何麗全等人亦有到場。

其中見到身穿低胸吊帶短裙的梁允瑜（Chloe）左腳包紮住，行路一拐一拐，要工作人員扶住，與日前左膝受傷的王嘉慧（Cathy）齊齊受傷。講到受傷原因，Chloe解釋：「呢幾日冇食飯，尋日練舞冇力，轉圈嗰陣抽筋，拉傷肌肉搞到腳腕受傷。（醫生話幾時好番？）佢話睇情況，但我講星期日要on show，佢就叫我呢幾日唔好用真力去排練，留番on stage當日先用盡全力。（驚唔驚影響到時表現？）都驚，我嗰組舞步未排晒，都有睇晒啲舞步知道去到邊個位。」

而Cathy就表示傷勢好轉：「尋日有時間都睇多次醫生做物理治療，今日慶幸都可以着返高踭鞋，係上落樓梯唔方便。（到時演出應該冇大礙？）都希望係，尋日排舞都有加入，會就下力學晒成隻舞先，星期日應該可以順利演出。」Chloe又謂剛才差些跌倒，Cathy笑言她們要相依為命。而Chloe亦透露其組要表演空中呼拉圈，自己都有嘗試，希望快些好番可以練習，坦言都擔心：「因為都影響入唔入到12強。」

講到會見大會評判，問到可緊張？Cathy坦言：「都有少少，唔知佢哋會問咩問題，都有準備好。」Chloe表示：「少少，但用正能量心態面對，信自己得就得。（驚唔驚畀之前爆粗新聞影響？）都冇辦法，過咗去嘅事，香港小姐要宣揚香港精神，食魚蛋都係香港地道文化。」