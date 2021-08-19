本日日本：50周年回顧特集　送杯麵小手袋

日清合味道杯麵（Cup Noodle）最近密密推出周邊產品慶祝誕生50周年，其中寶島社將於9月18日推出一本《CUP NOODLE 50TH ANNIVERSARY BOOK》，該書除了回顧合味道的歷史外，更隨書附送合味道造型的小手袋！一共有5款設計，分別為CUP NOODLE BIG、SEAFOOD NOODLE BIG、CUP NOODLE、 SEAFOOD NOODLE及CHILI TOMATO NOODLE，造型極為像真，而且袋內更特別印上麵條與配料的圖案，用來裝隨身小物絕對可愛滿分！值得留意的是，早前合味道為了響應環保政策，於是省卻了杯麵蓋掩的膠紙封條，並將蓋掩改為像貓耳般的雙口設計方便扣住紙杯，並於蓋掩內印上可愛貓臉，而這批小手袋亦會「忠於原著」跟足。CUP NOODLE BIG及SEAFOOD NOODLE BIG版本各售2,178日圓（約HK$155），於日本各書店有售；CUP NOODLE及SEAFOOD NOODLE版本各售1,850日圓（約HK$131），於日本LAWSON便利店有售；CHILI TOMATO NOODLE版本售1,850日圓（約HK$131），於寶島社官網「寶島Channel」有售。