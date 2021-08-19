MINI Cooper 小改款　「色」放玩味

英倫潮車品牌MINI向來以玩味十足見稱，新抵港的2021版MINI Cooper，無論是三門或是五門版，全車內外皆注入頗多小新意，包括增設多色調車頂，加上科技配置升級，貫徹好玩樂個性。

提供拍攝的是MINI Cooper 5-Door，一齊睇睇到底新版新咗啲乜？

1/. 面罩和頭泵把均採用了新設計，並將LED 頭燈組為標準配備，提升照明效果，同時取消了下霧燈，而在前款身上出現的下霧燈位置，則由垂直進氣口入替。

2/. 車身上多項細節，包括廠徽、面罩、頭燈飾框、新設計Cooper徽章、門把、油缸蓋、尾門上電鍍裝飾、Cooper字牌和尾喉等，均施以拋光鋼琴黑塗層裝飾。

3/. 車身不止擁有Island Blue Metallic新車色，更加配了以Spray Tech先進塗層技術、擁有San Marino Blue、Pearly Aqua及經典Jet Black三種色彩的全球首創「多色調車頂」。

4/. 輪拱設計更向外拋，五門版腳下更特別配備18吋 MINI Yours British Spoke雙色合金輪圈，提升跑味。

5/. 中控台經重新設計，以往車廂內的鍍鉻細節亦被更型格的黑色配件取代，跑化皮革軚環上的多功能鍵組起用新設計，操作音響、連接手機、輸入聲控指令或操作駕駛輔助系統更就手。

6/. 代表性的發光大圓環連中央觸控屏幕系統獲升級改良，屏幕增大至8.8吋，兩旁增配便捷操作按鈕；大圓環的發光外框由前款純環狀燈條換上雷射切割間紋，跟前後門板氣氛燈同步變色。

7/. 儀錶也緊貼數碼化潮流，換成一塊5.5吋橢圓屏幕，以顯示不同行車資訊。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直三渦輪增壓

容積：1,499c.c.

最大馬力：136hp/4,500~6,500rpm

最大扭力：220Nm/1,500~4,100rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：七前速Steptronic雙離合器

平均耗油量：5.5-6.2L/100km（WLTP）

車身體積：4,036×1,727×1,425mm（長×闊×高）