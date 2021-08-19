識到古天樂如有保佑　193：Feel到會爆紅！

藝人古天樂（古仔）與組合ERROR成員193（郭嘉駿）於銅鑼灣出席品牌活動，193粉絲迫爆商場，並大嗌「老公」，場面墟冚！活動上，193大騷口才，面對偶像古天樂不時賣口乖，談到識人話題，193笑言：「識到古生（古天樂）好似有保佑咁，我feel到自己會大紅大紫囉！」之後講到買護膚品話題，193即指自己「大把錢」，連古天樂都忍不住笑言：「唔怪得啲人話你大支嘢！」

活動後，古天樂被問到會否覺得193「識講嘢」？他則說出席活動應該要識搞氣氛，並點頭示意193都可以。談到護膚問題，古仔則指自己近年注重保養健康，他謂：「我每日只會食1餐，大約黃昏6點幾食，體力都OK嘅。（拍戲都可以？）可以，拍戲直頭唔記得肚餓，見到工作人員食就會行開。」古仔斷食除了為養生，亦為環保，為保護生態，減少獵殺，會極餓才會吃東西，亦因已習慣，故沒試過胃痛。

講到ERROR曾呼籲古仔開戲，以及193在台上指有古仔保佑會大紅大紫，古仔表示：「作為一個演員，最緊要有個好嘅劇本。（之前你公司旗下推出女團SKYLE，之後會否捧男團？）公司嘅嘢等公司自己講番，我唔多講喇。（你唔清楚？）唔想喺我把口度講。」193早前為買到心儀的限量版波鞋不惜在網上呼籲幫手，惹來𢱑波鞋是非，問到現在買到心頭好未？193說：「買到喇，點買唔方便講，但絕對唔係Fans送，亦有畀錢，畀咗成本價。」

講到193曾指自己1個Job可以買廿幾對限量版波鞋，問到有沒有計算過近年收入？193謂：「冇，因為都未出糧，我成日鬧公司，今日唔想再鬧，公司出糧係比較慢，但佢哋接Job，我好有信心會為我爭取最啱嘅價錢。（賺咁多有冇諗過置業？）有呀，依家租樓住好似同人供樓咁。（買到未？）可以畀首期，我依家都好想努力搵錢，呢行好特別，可能聽日我會變咗吳亦凡。」此話一出，即令人嘩然，他再解釋：「意思係大起大跌。」對於被捲入桃色風波的保錡，193指對方一切ok， 亦指對方只食沙律（保錡女友）。