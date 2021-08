Mira Place《Gimme LiVe》音樂節　響奏愛樂之旅

【特約報道】今個8月,全港首個商場音樂節——Mira Place《Gimme LiVe》音樂節返嚟喇!這項盛事今年踏入第9年,除了請來多位音樂人為大家現場開Live,更響應「RE-LIVE」主題,注入環保元素,務求從整個8月的周六都與大家一同見證音樂「再生」!

好聲連連 8月齊齊以歌會友

在剛剛過去的星期六,粉絲的歡呼聲響徹Mira Place。打頭陣的是唱作歌手Kaho洪嘉豪,一首自彈自唱的〈謎之微笑〉帶大家走進浪漫音樂世界。緊接是唱作新人Gigi張蔓姿,以一曲〈姿態〉燃點現場的氣氛。再來又有曾為人氣組合Mirror成員之一的姜濤作曲的音樂人Gareth Tong,今年由幕後走到幕前的他一口氣唱出5首歌曲,動聽不已。而伴隨着尖叫聲登場的男神歌手MC張天賦,無論是翻唱周興哲的〈怎麼了〉或以半中半英唱出〈反對無效〉都令粉絲心心眼。至於壓軸出場的Janice衛蘭,不但破天荒第1次以Solo形式演唱合唱新歌〈Happy For You〉,更以治愈系歌曲〈it's ok to be sad〉,為音樂會畫上完美又溫暖的句號。

想停不了欣賞好歌聲?就千萬別錯過接下來的兩個周六音樂會,屆時表演嘉賓如雲,包括:8月21日出場的鄭融、王梓軒、劉威煌、Judas Law及吳林峰;以及8月28日上陣的泳兒、吳浩康、曾樂彤、李靖筠及艾妮Elly。除了親身到場欣賞外,也可於當日下午4時到Mira Place Facebook專頁收看直播演出,支持心儀偶像。

好聽好賞 推動音樂再生

為了推動音樂「再生」,商場今回更舉辧樂器捐贈計劃,讓更多人有機會接觸和學習音樂。另外又帶來「好聽好賞星期五」,透過限定120%現金券回贈及連場Busking,讓大家一邊聽出耳油一邊買得開心。

「好聽好賞星期五」120%全數回贈消費獎賞

日期:8月20及27日(逢星期五)

地點:Mira Place 2禮賓部

顧客於「好聽好賞星期五」當日早上11時正至晚上10時正以Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於場內消費滿HK$500(最多2組不少於HK$100之消費單據),即可獲贈HK$100商場現金券乙張及總值HK$400之指定商戶現金券;推廣日前啟動會藉的Mira Place會員加送一張$100商場現金券,回贈高達120%!同日6pm於商場更有本地音樂人作Busking表演,讓你大飽耳福的同時盡情享受消費樂趣,迎接美好周末!

*現金券數量有限,送完即止。

樂器捐贈計劃

日期:即日至8月31日

地點:Mira Place 1 G/F禮賓部

Mira Place於首次與香港聯校音樂協會合作回收樂器活動。所有樂器回收後會被送往檢查及整修,再轉贈予有需要人士,不但令樂器有「再生」的機會,更藉此讓中、小學校、低收入家庭學生及 有需要之人士能一同享受學習樂器的樂趣。