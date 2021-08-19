英皇選秀真人騷　毛舜筠任評判畀貼士：當玩啦！

英皇娛樂的選秀真人騷《冤枉新秀訓練營》今個星期進入stage 3的「戲劇對賽」，今次找來金像獎影后毛舜筠（毛毛）、兩個導演彭秀慧（KP）及陳詠燊（Sunny）做評判，對決開始前，毛毛先給學員一個小貼士：「當玩啦，最緊要唔好緊張。」

第一個表演劇目《不日成婚》，由學員Helen及Andy演繹。表演過後，毛毛一語道破Helen的問題：「我見到你唔停咁眨眼，唔知有冇人話過畀你聽，呢個習慣係一定唔可以有。Andy我覺得佢幾自然、幾放。」KP坦言二人表現不到情侶的感覺，Sunny則說：「如果你哋將要演情侶，試吓臨出場之前，喺後台擁抱十秒，你有咗嗰種感覺之後，再做應該係兩個層次，你信咗嗰件事先。」

第二組的劇目是《聖荷西謀殺案》，由Sobi、燒賣及Jonathan演出。三位評判都好滿意這組的演出，毛毛說：「相當唔錯，三個都做得好放，唯一挑剔，就係你哋大細聲控制得唔係太好，特別係細聲嘅時候細得滯，同埋急得滯。」

Sunny則認為這套戲比較好演：「因為呢套有情緒，嗰場肢體接觸嘅動作場面，兩位都好投入，好明顯係冇嗰啲尷尷尬尬，值得鼓勵，頭先嗰場係做得好好。以第一次演戲嚟講，尚算不慍不火。」

KP則大讚Jonathan造型上的心思：「我覺得係準備工夫嚟嘅，我appreciate嘅，坦白講Sobi一入場，個重量係喺度，好穩陣，真係不愧係APA（香港演藝學院）畢業。對唔住，因為我知你係戲劇系畢業，所以我對你係必然嘅期望。」

接着第三組的教練及Elka演出《我的筍盤男友》，毛毛指二人由頭到尾都入唔到戲，她說：「兩個都喺度背晒要背嘅嘢，特別係Elka。如果呢個係一個廣播劇，我諗你好滿分，但依家係演出，我淨係聽到你把聲好好聽，但係冇感情，所以我都投入唔到。」Sunny亦十分認同毛毛的點評，他同樣入不到戲，KP直指Elka似特約演員過場，完全孭唔到戲上身。