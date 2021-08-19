環球唱片網上平台革新　製作節目巡禮響頭炮

環球唱片網上平台今日全面改革，希望藉着將歌手們的不同面向呈現給樂迷，展現環球唱片及一眾歌手活力跳脫的一面。為隆重其事，他們特意製作節目巡禮《牙詠金盤洗手之UM Webzine主播接棒》，由陳凱詠（Jace）牽頭率領一眾新面孔，包括：Mike（曾比特）、George@P1X3L、Marco@P1X3L、Anton@ONE PROMISE、楊彤@石山街、Oscar涂毓麟，聯同一眾網絡紅人Ah Gi、沙律（張沛樂）、Jon Jon、KIBI（奇比）及諧星組參演今次影片，以生鬼演繹一次過晒你冷！

節目革新，除了明日會獨家直播《Jace Chan陳凱詠PROCESSED音樂會》，還有由George、Marco、楊彤、沙律及「Dee姐」陳海寧主持，五人化身「傳聞戰隊」為大家破解香港地種種都市傳聞，題材包羅生活中的大小事，還有《環球CLS Fans》，由瘋狂團隊諧星組策劃，每集都出動CLS Fans挑戰一眾歌手底線，面對種種瘋狂追星行為，考驗急才又考EQ，到底歌手們會如何應對，而Mike主要的短劇，道出新人的苦處之餘，以幽默角度講述他為維持生計扭盡六壬，讓他盡情發揮。