白石茉莉奈　童顏G奶辣媽

好多女人一生咗細路，身材走樣之餘，顏值都會大跌！其實都唔難理解，湊仔咁辛苦，半夜三更都要起身餵奶，勁唔夠瞓，又冇時間打扮，想唔殘都幾難啦！不過，凡事總有例外，好似今期「世界Cup」主角白石茉莉奈，就係一位能夠迷倒萬千AV迷嘅G奶肉感辣媽！

胸大肉厚

日本AV界嘅主流女優都係嬌小溫柔型，但部分AV迷愈食愈重口味，所以體形略帶肥胖嘅女優一樣有市場，今日為大家介紹嘅白石茉莉奈，就係近年人氣高企嘅肉感型人妻！

早喺2013年隆重加盟AV大廠SOD嘅茉莉奈，曾與紗倉真菜、古川伊織並列為SOD三巨頭，理由好簡單，因為佢有齊童顏、巨乳兩大優勢，尤其係一對G奶，成功收服一大班胸奴，即使身形偏肥，依然人氣高企。

藝人出身

其實茉莉奈之所以能夠喺AV界平地一聲雷，同佢曾經以藝能人身份拍過廣告同上過電視有莫大關係。再者，佢喺出道之後，演出投入，同男優「互動」嗰陣，表現得好溫柔，將人妻風格發揮得淋漓盡致。

據茉莉奈透露，自己已經結咗婚，仲生咗小朋友，所以久唔久就傳出佢嘅AV女優身份被老公識穿，甚至傳過佢個仔都知情，不過家陣資訊咁發達，好難唔畀人知有拍過AV，所以有人認為呢類消息只係用嚟製造話題，唔知你又點睇呢？