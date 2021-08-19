床上索女　愈綁愈肉緊

談戀愛，最好能夠綁住對方個心，而講到肉體交流，又係咪要綁住對方個身先夠過癮呢？想知道箇中滋味，就唔好錯過以下介紹嘅3套四仔，全部以綑綁為主題，真係睇到人好肉緊呢！

難以自拔

三角關係係電影中常見嘅橋段，連四仔都唔例外，呢套由Deeper推出嘅《Cuckold's Plight #2》，不但為大家帶嚟火辣辣嘅情慾三角關係，仲加入綑綁等愉虐玩法，真係激情無比。影片由演而優則導嘅脫星Kayden Kross執導，搵嚟Gianna Dior、Lacy Lennon、Rocky Emerson等脫星演出，故事講述佢哋係失婚少婦，但仍然同前夫藕斷絲連，原因係對方喺床上綁得佢哋勁爽，令佢哋難以自拔，就算前夫已另結新歡，依然纏住唔放。

挑起情慾

遇着對綑綁有癖好嘅男人，女人應該點做好？不妨參考由Digital Sin製作嘅四仔《He's in Charge #3》。影片由Gizelle Blanco、Paige Owens、Adira Allure等青春脫星孭飛，故事講述佢哋鍾意嘅男人竟然要喺玩綑綁嗰陣先會有生理反應，咁就真係考起，畢竟唔係個個接受到被人綁起嚟搞嘢，所以佢哋起初都有啲抗拒，但後來逐漸沉迷，無論心理定生理都出現微妙變化，獲得高潮迭起嘅官能享受。

玩法精彩

如果覺得單純嘅綑綁演出太過單調嘅話，由New Sensations炮製嘅《A Hotwife Blindfolded #5》，相信可以滿足到你。影片由四仔名導Eddie Powell執導，搵嚟MJ Fresh、Jada Kai、Kendra Cole等脫星孭飛，仲融入幪眼、綑綁、人妻等元素。故事講述一班人妻因為性生活平淡，悶悶不樂，一班人夫為咗氹老婆開心，居然進行一項古怪計劃，希望令對方重獲失落已久嘅性趣，只係結果又係咪如佢哋嘅意料一樣呢？