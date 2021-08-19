碌爆人情卡！龐景峰音樂電影獲任達華飛車演出

藝人龐景峰將3首自編自導自演的新歌MV，以動作片的元素串連成一部音樂電影，今晚（19日）在九龍灣舉行首映，出席的藝人有Rocky鄭健樂、司徒鈺芸（前名陳鈺芸）與夫婿、鄧建明和黎燕珊等。龐景峰的爺爺嫲嫲亦有撐孫仔，有親友更送上一束鮮花，慶祝他昨日生日。

景峰透露是次由製作、拍攝，籌備足足3個月，投資7位數字，他碌盡人情卡，請來藝人任達華、郭奕芯和鄧月平拍攝，郭奕芯（Ashina）晚上現身捧場，龐景峰說與郭奕芯是相識多年的好朋友：「兩個女主角Ashina和鄧月平，同我都好熟又玩開，電影裏面有飛車元素，我就諗起任達華（華哥嘅《烈火戰車2極速傳説》，電影裏面佢會駕番同一款車。」他將動作電影的元素包括拳擊、跑街和飛車融入電影當中，他計劃將繼續拍攝，延續動作電影元素，製作成動作紀錄片。Ashina即問：「咁會唔會再搵我拍？」龐景峰亦hea她說：「你呀！睇吓點先啦！」認真「好朋友」。

Ashina表示是次是以友情價撐景峰，她笑言沒有太性感演出，唯一動作就是洗車：「不過要我打都OK，如果真係要打，之前要搵佢練番幾堂。」對首次籌劃音樂電影，問到有否向爸爸錢小豪取意見？他說：「有呀，以前少問佢，我同佢拍咗4部電影，跟佢學到好多嘢，動作戲就跟叔叔錢嘉樂學。」