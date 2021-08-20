【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十三庚子土定日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：拜師、移居、開業

忌：結網、移靈、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

忙個不停，別人有好的處事方法要多加學習。

金牛座

心態不夠積極，只會被動地迎合別人的要求。

雙子座

人緣不錯，多曝光，可拓展人脈，增廣見聞。

巨蟹座

荷包有閒錢，可考慮涉獵風險較低的投資。

獅子座

運勢好轉，有機會接手新業務，獲益良多。

處女座

需要為自己的任性行為找數，身心俱乏力。

天秤座

休息時間被工作霸佔，內心充斥不少怨氣。

天蠍座

待人接物宜保持圓滑，可減低不必要的摩擦。

人馬座

開朗健談，人緣甚佳，有能力應對大小事務。

山羊座

個人能力有限，有些事無法改變，只好接受。

水瓶座

不乏與人交流的機會，可為生活帶來啟發。

雙魚座

面對兩難抉擇時，不妨徵求身邊人的意見。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）雞 易撞板

鼠

工作運上升，勇於接受挑戰可從中獲益。

牛

財運佳，收入增加，自給自足不成問題。

虎

運勢不錯，朋友帶來好消息，有利工作。

兔

健康運稍遜，思想包袱大，難集中精神。

龍

求財過程易迷失，掉入陷阱將得不償失。

蛇

健康就是財富，切勿熬夜，也不要酗酒。

馬

是日沖煞，運勢一般，得罪親朋有麻煩。

羊

財運佳，事業旺，有利營商，多勞多得！

猴

事業未見起色，宜總結經驗，調整策略。

雞

不是幸運日，易撞板破財，宜事事小心。

狗

謀事缺乏耐性，遇到小挫折會很易放棄。

豬

感情生活存隱憂，平心靜氣助化解危機。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

不能以偏概全

在五行中，金水木火土各有不同顏色代表。現在夏日炎炎，可以用五行中的火作為代表，火亦可以為紅色。

紅色於華人文化的潛移默化下，很多時會被認為是吉利的顏色，代表喜慶、吉祥，所以華人婚禮和春節都喜歡用紅色來做裝飾。這是否表示人人都覺得紅色是好？未必！

其實，世界上大部分人，甚至小孩都知道紅色是代表危險，因為它會令人聯想到自己身體上的血液，見到血，即是受傷，那當然是不好。

消防車是紅色，一出動，車頂的紅色的燈光會閃動，提示要出勤了，要去救火了，因紅色代表火，自古至今，人人都知道火是危險，要小心處理；在路上看到的紅綠交通燈，紅色代表停止、禁止；在球場上，得到紅牌更是最嚴重的犯規，馬上要離場；簡單如學校的習作，老師會用紅色的筆來批改學生的錯誤，不合格的分數更會用紅色來寫。

其實在我們的日常生活中，這樣的例子多不勝數，所以很多事不能以偏概全，人云亦云，一定要有自己的見解，才不會被假象蒙蔽。