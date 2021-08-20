007丹尼爾片酬冠絕全球　12億身家講明唔益阿女

現年53歲、身為第六代「占士邦」的英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig），以接近2億港元「退休金」接拍其最後一部007系列電影，矢言要向占士邦告別之際，身價未減，反暴升4倍，「神探白朗」一角為他開拓另一條璀璨吸金之路，以約7.8億港元的天價片酬接演，成為全球片酬最高的吸金之王！「大口茱」茱莉亞羅拔絲及珍妮花羅倫絲同是片酬最高的荷里活女星，收近2億元片酬，但跟丹尼爾仍差九條街！

美媒《Variety》盤點荷里活明星片酬排行榜，以明星最近接拍新片的片酬作統計，因此在2019年憑《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）收5.85億港元片酬、成為荷里活吸金王的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）等，因未有新作而未有入榜。至於丹尼爾格力憑天價片酬約7.8億港元成為榜首，躍升為吸金王No.1的他，並非「食老本」靠其最著名角色「占士邦」食胡，而是靠「神探白朗」！

第六代「占士邦」丹尼爾揚言主演兼即將上映的電影《007：生死有時》（No Time To Die），是他最後一次飾演「占士邦」，稱因體力有限，不能再演下去。這位在《生》片中收約1.95億港元片酬的「007」雖然宣告「退休」，但卻加入神探系列，而且片酬更暴升4倍！急於開拓自家品牌系列的串流平台Netflix，開出約7.8億港元的天價，讓丹尼爾主演《神探白朗2》（Knives Out 2），以作獨家播映。由Rian Johnson執導與編劇的首集《神探白朗：福比利大宅謀殺案》於2019年上映，以約3.12億港元相對較低的成本，全球票房大收24億2,892萬港元，成功以小博大。

丹尼爾被外間估計其身家高達12.3億港元，身家億億聲的他，表明「百年歸老」時也不會將遺產分給兩名女兒。他說：「我不想給下一代留下很多錢，我認為『繼承遺產』頗令人反感。我的理念是在走之前花光或捐出去。」他育有兩名女兒，除了與前女友Fiona Loudon所生、現已成年的女兒Ella，他與影星老婆麗歌慧絲（Rachel Weisz）亦育有一名囡囡。

至於片酬排行榜屈居第二位的男星，是動作紅星狄維莊遜（Dwayne Johnson），他以約3.9億港元片酬接拍串流平台亞馬遜的動作新片《Red One》，亦看得出串流平台正在改朝換代衝擊戲院的野心。Netflix對曾是最高片酬演員之一的奧斯卡影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦出手闊綽，以約2.34億港元邀他參演《Don't Look Up》。

打滾荷里活多年的巨星湯告魯斯（Tom Cruise）以約9,360萬港元排第9，看似失威，但其實他在主演的《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列兼任監製，自己有份投資，因此片酬並非其最後所賺的數字，還要計算花紅，實際收益估計要高得多。

至於憑《吸血新世代》（Twilight）系列一度成為少女偶像，經歷藝術片洗禮再回歸主流電影主演新版《蝙蝠俠》（The Batman）的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），片酬只有2,340萬，排行榜十大不入，令人意外這位「超級英雄」身價低水，不過若電影成功，開拍續集時其叫價應該可以更高，而且分分鐘長拍長有！