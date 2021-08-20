【串椒3姊妹】任達華公開婚姻保鮮法　曾華倩話要對親家

影帝任達華是圈中數一數二的「愛妻號」，他亮相繽FUN星網節目《串椒3姊妹》，大談婚姻保鮮大法。由梅小惠、曾華倩、江欣燕主持的《串椒3姊妹》將近尾聲，壓軸嘉賓請來份量十足的影帝任達華，今年入行50周年的他被眾女大讚敬業樂業，他就坦言其實每一日都是樽頸位，因每天都有新挑戰，要努力做好角色不斷突破自己，並慶幸遇上不少好導演、監製，包括林嶺東、譚家明、許鞍華及李添勝等，才成就今天的他。講到他密密搵銀，於全世界均有物業時，華倩即笑指要與育有1女的他「對親家」，他就表示錢財身外物：「物質唔重要，最緊要買自己，即係令自己做得更好，當有呢個心，颱風又行到落去，落雨又行到落去，自己條路永遠把握喺自己手。」

小惠續指他投資眼光獨到外，揀老婆亦有一手，他即自豪表示太太琦琦的確是其夢中情人：「我嗰陣睇到一個周刊封面，有個女仔側住身，戴住帽、着住白恤衫，我就諗如果夢想成真，有佢做到女朋友、太太就好啦。」講到他結婚24年依然恩愛，他就表示全靠科技幫助，令兩公婆即使分隔兩地都無礙感情：「我有兩個手機，一個手機一定係佢嘅，平時都係24小時開住，一睇到就可以視像。」江欣燕即爆料指他拍戲最多兩星期必定要回家見家人，他就冧爆指：「我覺得返屋企係最好。」

經典環節「姊妹3揀1」，要任達華分配3姊妹做「助手」、「管家」與「秘書」之角色，任達華表示揀江欣燕做助手，令眾人大跌眼鏡，連江欣燕自己也笑指：「佢唔知我啲烏龍嘢！」貼心的任達華即表示：「烏龍助手有烏龍助手嘅可愛，因為我樣樣都要執手尾，咁我對件事就更加了解，等我下次知道要提一提佢。」小惠立即笑說：「咦，咁你咪變咗欣欣嘅助手囉！」任達華續指揀梅小惠做管家，大讚：「真係冇人夠佢嚟，佢乜嘢都識，轉數又快，安排晒啲嘢。」並指秘書會揀曾華倩，因為華倩會照顧晒他的全部，無論飲食與皮膚方面，華倩都好講究，小惠笑指做秘書要「坐大髀」，華倩隨即坐在任達華的大腿上，令任達華大叫Oh My God，場面搞笑。

下星期最後一集，3姊妹將盡訴心中情，記住留意8月27日於繽FUN星網播出的《串椒3姊妹》。