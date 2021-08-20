有買錯冇放過！容祖兒見到Miffy瘋狂似大細路

天后容祖兒是卡通Miffy（米菲）的忠實粉絲，家中收藏了大量米菲公仔及相關日用品，但仍無阻她繼續搜購米菲的熱情。她特意拍下以「煮鵝（祖兒）找米菲」為題的片段，直擊自己對米菲到達如何瘋狂的程度。

見她甫入店內，已對所有動物有關的擺設愛不釋手，但未有因而阻擋她找米菲的決心。好不容易她終於到了米菲重災區，見到一大堆米菲公仔放在眼前，她已興奮得衝上前大叫：「太可愛了！」然後逐隻拿上手細看，她說：「其實我已經有很多，多到一個程度，就是覺得不要再買，要留給朋友一些機會。」

可惜「口裏說不，身體最誠實」，言猶在耳，此時她突然說：「這個穿圍巾的我還未有，這個我有齊了大、中、小尺碼、這個芭蕾舞的很可愛呀、這個是牛仔布款式呵！這個像周杰倫那部電影青蜂俠呀。」正當「選擇困難症」發作之際，她的視線突然被另一邊的米菲牆紙吸引着，並加速步伐轉個急彎去選購，手持多個不同款式牆紙的她細心研究，花多眼亂，一度難以作出決擇，最後她成功入手，選得心頭好外，並分享了「天后購物秘訣」：「走過，路過，不要錯過」。聲稱不要錯過的她，更非常手快快地，把心愛的米菲牆紙，貼在客廳！不少網民大讚這位天后童心未泯，指她十分可愛，仍有一顆赤子之心！