陳夢撐表哥出晒面！「喜歡黃曉明歌曲」被網民嘲笑

今屆東京奧運乒乓球女單項目中奪冠軍嘅中國乒乓球球員陳夢，曾經因為唔想叨佢位內地巨星表哥黃曉明嘅光環，一直將佢哋表兄妹嘅關係低調，直至被人踢爆咗，佢哋先唔使左瞞右瞞，終於可以正大光明大講對方。

日前網上公開運動員嘅訪問，其中一條問題係「最喜歡哪位歌手或明星」時，東京奧運會乒乓球男單項目銀牌得主樊振東就話鍾意陳奕迅，因為喜歡粵語歌，而陳夢就老實不客氣，點名捧自己友場，話最愛黃曉明，兼且答：「喜歡黃曉明的歌曲。」

網民即話陳夢一定唔係追星族，因為佢表哥拍過無數經典電視劇，好似《神鵰俠侶》飾演楊過、《鹿鼎記》扮過韋小寶等，表哥仲憑電影《中國合伙人》攞過金雞獎、華表獎、百花獎，前年佢嗰套電影《烈火英雄》再令佢再得影帝殊榮，仲挽救埋傳聞中同Angelababy嘅婚姻危機，不過表哥唔係咩職業歌手，代表歌曲真係唔係咁多人知，所以啲網民就話陳夢：「肥水不流外人田，笑死我了」、「黃曉明唱的甚麼歌呀，都不知道呢」、「笑得活不過來了」、「陳夢怕不是也是喜劇人吧，為了表哥也是相當拚了」。

其實曉明真係做過歌手，仲喺2007年同2010年分別推出《It’s Ming》同《Moopa 移動派對》兩大張唱片，共有20首歌，當中《就算沒有明天》係同孫儷合唱嘅《新上海灘》劇集歌，而《風聲》就係電影《風聲》嘅主題曲添，只係佢唱完都唔咁流行先冇人知，可能喺陳夢眼中，表兄係「被演技耽誤咗歌藝嘅歌手」嚟嘅。