東方日報C1：丹尼爾片酬7.8億　貴絕全球！

現年53歲、身為第六代「占士邦」的英國男星丹尼爾格力，以1.95億港元「退休金」接拍其最後一部007系列電影，矢言要告別占士邦之際，身價不減，反暴升約4倍，「神探白朗」一角為他開拓另一條璀璨吸金之路，以約7.8億港元的天價片酬接演，成為全球酬勞最高的吸金之王！茱莉亞羅拔絲及珍妮花羅倫絲同是片酬最高的荷里活女星，收1.95億元，但跟丹尼爾仍差九條街！

美媒《Variety》盤點荷里活明星片酬排行榜（見附表），以最近接拍新片的片酬作統計，因此在2019年憑《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers:Endgame）收5.85億港元片酬、成為荷里活吸金王的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）等，因未有新作而不在名單上。至於丹尼爾格力（Daniel Craig）憑天價約7.8億港元片酬成為No.1，但他並非「食老本」靠其最著名角色「占士邦」食胡，而是靠「神探白朗」！

第六代「占士邦」丹尼爾揚言即將上映的電影《007：生死有時》（No Time To Die），是他最後一次飾演「占士邦」，因體力有限，不能再演。這位在《生》片中收約1.95億港元片酬的「007」雖然宣告「退休」，但卻加入神探系列，而且酬勞更暴升約4倍！急於開拓自家品牌系列的串流平台Netflix，開出約7.8億港元的天價讓丹尼爾主演《神探白朗2》（Knives Out 2），以作獨家播映。由Rian Johnson執導與編劇的首集《神探白朗：福比利大宅謀殺案》2019年上映，以約3.12億港元相對較低的成本，全球票房大收24億2,892萬港元，成功以小博大。

至於屈居第二位的男星，是動作巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson），他以約3.9億港元片酬接拍串流平台亞馬遜的動作新片《Red One》，亦看得出串流平台正在改朝換代衝擊戲院的野心。Netflix對曾是最高片酬演員之一的奧斯卡影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦出手闊綽，以約2.34億港元邀他參演《Don't Look Up》。

湯告魯斯齋收1億等分紅

打滾荷里活多年的巨星湯告魯斯（Tom Cruise）以約1億港元排第8，看似失威，但其實他在《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列兼任監製，自己有份投資，因此片酬並非其最後所賺的數字，還要計算花紅，實際收益估計要高得多。

至於憑《吸血新世紀》（Twilight）系列一度成為少女偶像，經歷藝術片洗禮再回歸主流電影主演新版《蝙蝠俠》（The Batman）的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），片酬只有2,340萬，排行榜十大不入，令人意外這位「超級英雄」身價低水，不過若電影成功，開拍續集時叫價應該可以更高，分分鐘長拍長有！

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