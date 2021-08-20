善心爆棚！瑪姬開慈善騷搵鄧健泓助陣

前DJ瑪姬在主持及司儀界工作16年，保守計算主持逾千個活動，經常獲邀為大專院校、中小學及慈善團體義務演講，早前獲選「全港時尚專業女性」。五年前她更開班義教，傳授小司儀口才訓練，讓基層兒童有機會學習從說話中建立自信。她說：「一直希望可以用自己嘅專業貢獻社會，市面上有林林總總嘅小司儀訓練班，但對基層家庭來講，2、3千蚊學費可能已經係佢哋家庭1個月嘅生活開支，未必願意花費。其實擁有優秀說話技巧和得體談吐，可以令小朋友自小建立自信，所以我會一直義教落去，九月份我會開新班，期望可以訓練出一班口齒伶俐、精靈活潑嘅小司儀。」

她透露今年下半年開展了一個慈善project《瑪姬 Max Your Love 慈善音樂會》，期望每月舉行一次live show，邀請歌手朋友Jam歌，以歌聲籌款。早前她便邀請了Karen龔柯允打頭炮擔任首場嘉賓，第二場請到鄧健泓，當晚石詠莉都有捧場，瑪姬唱得極為投入，她說：「我近呢幾年每星期都跟唱歌老師訓練聲線，覺得追求進步從來都無捷徑，我每次都請啲唱得之人，令自己都積極備戰，唔可以太失禮。」