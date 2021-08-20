17歲Ukei靠星爺上位！細數落選港姐精彩人生

17歲落選港姐張曉祺（Ukei）最近同周星馳（星爺）傳出緋聞，被影到相約出海玩Wakesurf（無繩滑水）兼互相射水，以為有新任「星女郎」之際，點知星爺助手出面澄清緋聞，指兩人唔熟，當日係一大班人出海，不過靠住星爺個名氣，呢個落選港姐Ukei就一夜之間，令到全城都知佢個名！選港姐係入娛樂圈或嫁入豪門捷徑，不過就唔係要冠亞季軍先馨香，就算落選都可以靠自己努力，為人生加添色彩！

高海寧

高海寧（高Ling）於2008年度香港小姐競選只獲得旅遊大使獎！近年迅速彈起嘅佢，試過一連播出四套劇，更播足三個半月，真係「一打開電視就見到高Ling」，2020年，佢憑《反黑路人甲》於萬千星輝頒獎典禮問鼎視后寶座，雖然最後飲恨，不過以高Ling愈來愈好嘅演技，視后之位指日可待，近年佢更憑內地劇《三十而已》成功打開內地市場，成為炙手可熱嘅演員。

李美慧

李美慧落選後入讀無綫電視藝員訓練班，曾經拍過《宮心計2深宮計》、《法證先鋒III》等重頭劇，雖然入面只係做大配角，事業唔算好有成就，不過婚姻生活就相當美滿！於2018年奉女成婚嫁畀年紀比她大25年的富商曾文豪，成為幸福闊太，閒時去旅行或上遊艇過日辰，雖然與丈夫年紀有一定差距，但李美慧經常喺社交網大晒溫馨家庭照，可見佢婚後生活幸福美滿！

林凱恩

林凱恩於《2015年度香港小姐競選》獲得「友誼小姐」，之後簽約無綫成為藝員，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「譚育英（Bonnie）」一角漸為觀眾熟悉，後來有份參演《她她她的少女時代》及《降魔的2.0》獲讚演技大躍進，更獲提名「飛躍進步女藝員」，不過今年初佢被不法分子公開兩張床照，事業受到打擊，不過好快就再次收拾心情，重投工作，絕對係無綫入面好有潛力嘅女藝人。

伍樂怡

伍樂怡於《2017年度香港小姐競選》入選最後五強，最後大熱倒灶三甲不入，憑住清秀又有氣質嘅靚樣，獲網民封為「民選冠軍」，佢入讀無綫電視藝員訓練班後，正式簽約成為藝人，獲無綫力捧，參選時有「仙氣李若彤」稱號嘅佢，最近為無綫劇集《青春不要臉》拍攝，佢裝扮成小龍女，獲網民激讚相當神似，氣質仙氣爆燈！