生前未打疫苗　千葉真一臨終未能見3子女最後一面

曾演港產片《風雲：雄霸天下》的日本老牌男星千葉真一，昨日（19日）因新冠肺炎病逝，享年82歲。據知他的3名子女，未能見到父親臨終最後一面，而事務所透露千葉真一生前仍未接種新冠肺炎疫苗。

據知情者透露，獨居的千葉真一於7月尾確診後，一直在家中隔離療養，本月8日因病情惡化而入院。留院期間，他一直要戴上氧氣罩協助呼吸，直至前日(18日)情況急轉直下，並已失去意識，最終成不歸人。他與女星野際陽子所生的大女真瀨樹里，今日(20日)在社交網交代父親死訊，她透露在工作後趕到醫院，但未能見到最後一面。她表示父親死後遺容安詳，她早前曾與父親通電話，聲線仍相當精神，對突如其來的事，她只感到十分遺憾。

而千葉真一與第二任妻子所生的24歲大仔新田真劍佑，現正身在美國拍戲，他今年5月曾確診。正拍攝劇集《約定的灰姑娘》的21歲細仔真榮田鄉敦有趕到醫院，但因疫情受限制見面，最終亦未能見到父親最後一面。他回應表示，今後會守住與父親單方面的約定。

千葉真一於前年11月疫情前，曾舉行大型派對慶祝入行60年，當日3名子女亦有現身擔任嘉賓現身祝賀父親。他與細仔鄉敦親子合演有費頻道WOWOW原創劇集《筋肉人 THE LOST LEGEND》，於今年4至5月拍攝，雖未公布千葉所演角色，但劇集將於10月播出，將成其最後遺作。

此外，58歲男星川崎麻世，昨日(19日)亦證實確診新冠肺炎。